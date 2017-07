¡No adivinarás las canciones que Justin Trudeau tiene en su playlist!

Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, es uno de los políticos favoritos de la actualidad. Su contacto con la gente además de su encanto en actos oficiales, lo han hecho acreedor de ese título. Hace unas semanas desfilaba por las calles de Toronto en el Gay Parade para después reunirse con Shakira en la reunión del G20 y dejarla impresionada como hizo con la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, o Ivanka Trump.

En una forma distinta de acercarse a la gente, Justin compartió con el mundo un lado más de su personalidad cuando hizo pública la lista de canciones que tiene en su playlist de Spotify. "¿Qué estoy escuchando este verano? ¿Qué debería escuchar? Checa el playlist del PM", escribió en su perfil de Twitter. Al dar clic sobre el link que comparte, Trudeau deja impresionado al mundo con la variedad de temas que elige para sus ratos libres.

En su selección musical de 39 temas bien se pueden encontrar canciones de Drake al igual de que Robert Plant, de Led Zeppelin. Para las horas melancólicas elige R.E.M., Pink o Fiona Apple. Y si quiere ponerle ritmo a su día, le da play a los temas de Shawn Mendes. Claro, en una lista tan variada, no podía faltar la canción del verano: Despacito, pero en versión remix de su compatriota Justin Bieber.

What am I listening to this summer? What should I be? Check out the PM Mix playlist on Spotify: https://t.co/HXZxCVeree pic.twitter.com/zvK7ZJuG99