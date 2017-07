¡Festejo por partida doble! JLo y 'A-Rod' celebraron sus cumpleaños con una gran fiesta y cena romántica

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez tuvieron un fin de semana de muchos festejos. La pareja celebró sus cumpleaños en una fiesta conjunta. El sábado pasado, reunieron a sus amigos y familiares en un club nocturno que está de moda en Miami, el cual estaba decorado con globos dorados.

La intérprete de On the Floor lució impresionante para su cumpleaños 48. Se dejó ver con un mini vestido negro de Bao Tranchi con transparencias colocadas estratégicamente para no dejar a la vista todos sus encantos.

Debido al diseño del vestido, Jennifer prescindió de la ropa interior y en sus redes alborotó a sus seguidores. JLo lució su cabellera suelta, pero conforme avanzó la noche, prefirió hacerse una coleta y estar más cómoda para disfrutar de la fiesta.

A través de su Instagram, la cantante –que cumple 48 años este lunes –compartió varias fotografías de la celebración al lado de su novio, quien el próximo jueves soplará las velitas del pastel y cumplirá 42 años.

De manera más privada, los enamorados tuvieron otra celebración. El domingo por la noche fueron fotografiados por los paparazzi en el restaurante Prime 112, en South Beach, Miami. JLo optó por un look total white, dándole un toque sexy con un revelador top blanco.