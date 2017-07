La estirpe de Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, no se limita a las famosas Kendall y Kylie Jenner, producto de su relación con Kris Jenner. El ex atleta tuvo cuatro hijos con dos mujeres diferentes antes de casarse por terceras nupcias con la matriarca del famoso clan de las Kardashian-Jenner. En total, Caitlyn tiene seis hijos y cinco nietos.

VER GALERÍA Caitlyn Jenner con las menores de sus seis hijos, Kendall y Kylie. Foto: Grosby Group

A diferencia de sus medias hermanas, los otros hijos de Caitlyn manejan un perfil bajo y se mantienen al margen de los reflectores.

VER GALERÍA De izq. a der., Burt Jenner y su novia, Caitlyn Jenner, Kim Kardashian, Kanye West con North. Arriba: Klhoé Kardashian, Kendall Jenner. Abajo: Brandon Jenner y su mujer, Leah. Foto: Twitter Caitlyn Jenner

De 1972 a 1981, Bruce Jenner estuvo casado con la actriz Chrystie Crownover. Con ella tuvo dos hijos: Cassandra Jenner Marino, de 37 años, y Burt Jenner, de 38.

VER GALERÍA Caitlyn Jenner tiene una buena relación con sus dos primeras ex esposas. En esta foto aparece con Chrystie y Linda. Foto: Instagram Linda Thompson

Cassandra ha participado en el reality show de su padre, I’m Cait, y es madre de tres niños. En una entrevista con People, contó que lleva mejor con su papá, luego de que éste cambiara físicamente: “Mi relación con Caitlyn es mucho mejor que con Bruce, pero aún tenemos bastante por hacer”. Agregó que no se hablaron por años y que ahora las cosas son diferentes y se ven cada dos semanas y hablan por teléfono.

Burt Jenner, el primogénito de Bruce, es el que está más alejado de los medios y según sus redes sociales es empresario y tiene una gran afición por los coches. En sus ratos libres es piloto de carreras y está casado con Valeria Pilato. Son padres del pequeño Bodhi Burton Jenner.

VER GALERÍA Burt está casado con Valeria Pilato, tienen un perro y un lindo bebé llamado Bodhi. Foto: Instagram Burt Jenner

Tras separarse de Chrystie, Bruce reencontró el amor en la ex reina de belleza Linda Thompson. Años antes de que Bruce llegara a su vida, Linda tuvo una sonada relación con el mismísimo Elvis Presley, la cual concluyó en 1976. Con Linda, Bruce estuvo de 1981 a 1984. Procrearon dos hijos: Brody Jenner, de 33 años, y Brandon, de 36.

VER GALERÍA Brody es el más popular de los otros cuatro hijos de Bruce Jenner. Foto: Instagram Brody Jenner

Brody es modelo y personaje de televisión. Ha participado en el reality show Keeping Up With the Kardashians y en The Princess of Malibu. En tanto, Brandon se dedica a la música y tiene una banda llamada Brandon & Leah.

VER GALERÍA Brody y su hermano Brandon Jenner. Foto: Instagram Brandon Jenner

Años después de su separación con Linda, Bruce conoció a Kris Jenner, su última esposa. La pareja se casó en 1991 y procrearon dos niñas, Kendall (1995) y Kylie (1997). Ambas son modelos, diseñadoras de moda y a su corta edad tienen un emporio millonario.

VER GALERÍA Ellas son las hijas menores de Cailtyn Jenner, Kendall, de 21 años, y Kylie, de 19. Foto: Instagram Kendall & Kylie