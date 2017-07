¡Hasta los hijos de Ivanka Trump bailan 'Despacito'!

Si todavía no la has escuchado, serás de los pocos. Es, por aclamación popular, uno de los temas del verano. Despacito de Luis Fonsi es la canción más escuchada en la radio, en las pistas de baile, en la televisión, en vídeos humorísticos, en imitaciones de fans... El tema ha dado la vuelta al mundo, de tal manera, que sólo era cuestión de tiempo que llegara a la Casa Blanca. Lo ha hecho, claro, tal y como ha mostrado la hija del mismísimo Presidente de Estados Unidos.

Nothing better than a post work dance party! Una publicación compartida de Ivanka Trump (@ivankatrump) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 6:09 PDT

Ivanka Trump ha compartido un clip en el que se puede ver a sus dos hijos mayores, Arabella, de seis años, y Joseph, de tres, bailando al ritmo del tema del puertorriqueño. Dando palmas, vueltas y saltando, así se puede ver a los pequeños en lo que parece el salón de su casa. Junto a este vídeo, Ivanka escribe: “Nothing better than a post work dance party!” (“Nada mejor que una fiesta después del trabajo”). Un mensaje que ha causado furor entre los seguidores de la “primera hija”, que han reproducido el clip más de 650.000 veces.

VER GALERÍA

No es la primera vez que Ivanka comparte los momentos más divertidos y privados de su día a día con sus hijos. Y es que se ha convertido en una abanderada, dentro de la administración de su padre, de la mujer trabajadora y de la capacidad de esta de compaginar su vida personal y profesional.

Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, no para de batir records. Con el tiempo ha consolidado un éxito que le ha llevado a figurar como la canción más reproducida de la historia en las plataformas de streaming, como ha informado Universal Music. El tema original y el remix de Justin Bieber superan los 4.600 millones de reproducciones en las distintas plataformas de streaming mundiales. Una cifra que supera los 4.380 millones de reproducciones que tenía Sorry, también de Justin Bieber.

VER GALERÍA

Además Despacito suma ya más de 2.650 millones de visualizaciones en YouTube, pisando los talones al hit See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth (2.895 millones), canción de la banda sonora de la séptima entrega de la saga Fast Furious. Esta logró desbancar al Gangnam Style, del rapero surcoreano Psy, como el videoclip con más visualizaciones de la historia. Pero ¡cuidado! llega Luis Fonsi y quiere hacerse con el trono... despacito...