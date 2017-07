En plena época de verano, varias celebridades como Sofía Vergara y Joe Manganiello disfrutan de paradisíacos destinos. La pareja se dio una escapada a un lugar de ensueño y a través de sus redes sociales, la actriz de 45 años compartió los mejores momentos de sus vacaciones, sin embargo, hubo algunos usuarios que hicieron comentarios negativos sobre el rostro de Sofía, e insistían en que se había sometido a alguna cirugía.

VER GALERÍA Sofía de vacaciones en Casa Chipichipi. Foto: Instagram Sofía Vergara

Cansada de este tipo de señalamientos, la estrella de Modern Family respondió a algunos usuarios que no hacían otra cosa más que criticar su rostro. Sofía respondió al usuario @milerivaldo lo siguiente: “Si a los 45 tuviera la frescura y naturalidad de ‘antes’ fuera un alíen, soy una mujer. Por que no poner una foto tuya y te decimos como estas (sic)”.

VER GALERÍA Esta fue una de las fotografías que recibió comentarios negativos. Foto: Instagram Sofía Vergara

En otro comentario, la sensual artista escribió: “@gatony0616 operaciones como cuales? Sé más específico si vas a hablar de la gente (sic)”.

VER GALERÍA Sofía y Joe, en su último día de vacaciones. Foto: Instagram Sofía Vergara

A pesar de esos comentarios, Sofía no dejó que nada empañara sus vacaciones al lado de su amado esposo, Joe Manganiello. Después de varios días en ese bello lugar, al que Sofía se refería como Casa Chipichipi, la pareja puso punto final a sus vacaciones con un espectacular concierto privado de Guns N’ Roses para SiriusXM en el Apollo Theater.

VER GALERÍA Joe Manganiello y Sofía en el concierto de Guns N' Roses. Foto: Kevin Mazur

Sofía y Joe sacaron su lado más metalero y disfrutaron de una noche con lo mejor de la legendaria banda, que está por arrancar su tour Not In This Lifetime.