Dos años después, Suki Waterhouse y Diego Luna siguen tan enamorados

Suki Waterhouse y Diego Luna son felices. La modelo y el actor han sido sorprendidos juntos de nuevo cuando caminaban por las calles de Nueva York. Cogidos del brazo y con gesto de estar pasando un buen momento, la pareja se dejó fotografiar en actitud cariñosa y con una gran sonrisa. Su romance fue descubierto en agosto de 2015 por la revista ¡HOLA!, y dos años después el actor mexicano y la modelo británica siguen juntos. Prueba de ellos son las últimas fotos de la pareja en la que se muestran cariñosos. Hace un mes también eran fotografiados de la mano por las calles de la Gran Manzana.

A principios de este año la pareja era fotografiada en actitud cariñosa junto en Tulum (México), la tierra del actor. Unas imágenes publicadas por TMZ en actitud cariñosa que evidencian que entre ellos existe más que una bonita amistad. En el paraíso de la Riviera maya, el protagonista de Rogue One y la modelo se fundieron en un beso apasionado que vendría a confirmar su historia de amor.

La diferencia de edad que existe entre ambos es bastante -Suki tiene 25 años y Diego 37-, pero no parece ser un impedimento para que la pareja. Se conocieron cuando rodaron juntos la película independiente Bad Batch a principios de 2015. La modelo vive en Londres y fue el rodaje de Rogue One, la película del mexicano, lo que les volvió a reunir. Suki fue vista por Nottingham con un joven y aunque los medios británicos no lograron descifrar la identidad de su guapo y misterioso acompañante, ¡HOLA! México le puso nombre y apellidos. Durante todo este tiempo Diego y Suki han logrado pasar desapercibidos y mantener su relación en la más estricta intimidad.

Suki Waterhouse mantuvo un romance hasta marzo de 2015 con el actor Bradley Cooper, que ahora tiene una hija con la modelo rusa Irina Shayk, mientras que Diego Luna había sido relacionado en 2013 con la actriz colombiana Paulina Dávila, aunque tras su separación de la madre de sus dos hijos, Camila Sodi, el actor no había confirmado ninguna relación.