Jada Pinkett Smith revela las oscuras partes de su pasado

Antes de convertirse en la esposa de Will Smith y la madre de los modelos Willow y Jaden Smith, Jada Pinkett tuvo un pasado del que no está del todo orgullosa. Desde temprana edad, la actriz de 45 años mantuvo una amistad con el rapero Tupac, a quien conoció mientras ambos eran estudiantes. Esa relación ha sido documentada varias veces al contar la historia del fallecido cantante; sin embargo, Jada recién confesó cómo es que ambos coincidieron.

Conmovida por cómo el documental All Eyez on Me explicó su relación, Jada decidió que era tiempo de que el mundo conociera la historia como realmente pasó. La esposa de Will Smith tiene varios detalles en la memoria que en vez de compartir en una entrevista, prefiere plasmar en un libro que pronto empezará a escribir y que marcaría su segunda incursión editorial.

"Es difícil porque nunca he contado del todo la historia. Una de las cosas más interesantes sobre las que nunca he hablado es que cuando conocí a Pac por primera vez, yo era traficante de droga. No voy a dar más detalles porque voy a escribir un libro sobre ello. Pero así es cómo empezó", dijo en su reciente visita a Sway in the Morning.

Sin explicar de qué se trataba, Jada agregó que hubo una situación que la hizo querer salir de ese mundo, algo que logró hasta convertirse en la actriz que es hoy. "Cuando intentaba salir de todo esto, me ocurrió algo muy malo. Y mientras yo intentaba salir de ese ambiente, él se adentraba más y más en él. Pensé: 'Dios, un día harás por Pac lo que hiciste por mí. Me salvaste'. Pero a él nunca le pasó lo mismo", recordó con tristeza al hablar sobre el tiroteo que acabó con la vida de su amigo en 1996.

Jada aprovechó el espacio para aclarar que entre ella y el cantante no hubo una relación amorosa como muchos han creído. "Es que no conocen la historia de verdad. Se trata de una historia de supervivencia, de cómo nos mantuvimos juntos y de saber que tienes a alguien respaldándote cuando no tienes nada más. No se trata de la típica chica bonita y el tipo guay que están enamorados. No, en absoluto. Fue una historia de supervivencia y eso es lo único que nos unía", agregó sobre una de las amistades que más marcaron su vida.

