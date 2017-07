John McCain, el senador de Arizona, ha sido diagnosticado con cáncer cerebral

Tras ser internado para tratar un coágulo de sangre que se encontraba al lado de su ojo izquierdo, el senador John McCain, de 80 años de edad, fue diagnosticado con un tumor maligno. Según un reporte de la Mayo Clinic de Phoenix, “un examen de tejido posterior reveló que el tumor cerebral primario, conocido como glioblastoma, estaba asociado con el coágulo de sangre”.

Las opciones para tratar el cáncer del senador, según reportó el equipo de Mayo Clinic, puede incluir una combinación de quimioterapia y radiación. El médico personal de McCain asegura que se está recuperando de la cirugía “increíblemente bien” y que su salud general es “excelente”.

Meghan McCain, su hija, emitió un comunicado en el que hace homenaje a su padre:“Él es la persona más dura que conozco, el enemigo más cruel no podría derrotarlo. Las agresiones de la vida política no pueden doblegarlo. El cáncer puede afligirlo de muchas maneras, pero él no se rendirá. Nunca lo ha hecho”.

El propio Obama, un duro contrincante del senador durante la carrera presidencial del 2008, no titubeó en mostrar su apoyo: “John McCain es un héroe americano y uno de los guerreros más fuertes que conozco. El cáncer no sabe con quien se mete. Dale duro, John”. Donald Trump también mostró su apoyo: “Melania y yo enviamos nuestro apoyo y oraciones al senador McCain, Cindy y a toda su familia. Esperamos que te mejores pronto”.