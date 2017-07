Núria Tomás, la ex de Gerard Piqué, confirma que su noviazgo acabó por Shakira

Bastó con un par de semanas desde que Shakira y Gerard Piqué empezaron a salir para convertirse en una de las parejas de celebs favoritas. Su romance floreció en 2010, después de que ambos se conocieran en el rodaje del video Waka Waka para la Copa Mundial de Futbol en 2010, y creció hasta que en 2013 se convirtieron en papás, una felicidad que se repitió dos años después. Pero antes de relatar la vida plena que hoy tienen en España, cada uno de ellos tenía un historial amoroso. Piqué salió con Núria Tomás, una actriz que hasta hoy se había negado a hablar sobre su relación con el jugador del Barcelona.

Nuria y Piqué fueron pareja en 2009, cuando ella tenía sólo 17 años de edad. Para ella fue su primer amor, una historia que, desde su lado, se cuenta con tristeza pues en cuanto apareció la colombiana, Piqué dejó de prestar atención a su romance. A pesar del dolor que le causó la ruptura a Núria, ella optó por guardar silencio y evadió todas y cada una de las entrevistas que le ofrecían para hablar sobre su vida amorosa.

“Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma”, dijo finalmente a La Vanguardia. Con el dolor erradicado de su corazón, agregó: “Hace años que la herida quedó cerrada. Y hace años que le deseo lo mejor”.

Núria no tiene más que buenos deseos para su primer amor y es justo por ese respeto que aún siente por él que guardó silencio tantos años, mientras se enteraba por los medios de comunicación lo feliz que está al lado de la cantante. “Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor”, contó con calma en su corazón.

A pesar de ser una figura pública, a Núria no le agrada hablar sobre su vida personal. “No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional”, dejó claro Tomás.

En la actualidad, Núria está feliz con su vida personal y pública. A sus 24 años está enfocada en su carrera artística y no piensa en el pasado ni en lo que pudo haber sido su destino si los ojos de Piqué no se hubieran cruzado con los de Shakira. Además, sin rencores, la actriz reveló con un poco de emoción que si en los clubs o la radio empieza a sonar una canción de Shakira, ¡ella la baila sin poner peros!