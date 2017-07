Neymar se declara fan de Demi Lovato con un coqueto video

Neymar recién volvió a la soltería luego de terminar su relación con la modelo Bruna Marquezine en junio pasado. Poco a poco su corazón va sanando y más sonriente empieza a buscar nuevos horizontes y parece que los va encontrando. El futbolista brasileño del Barcelona envió muy feliz un mensaje a Demi Lovato en el que se declara su fan.

VER GALERÍA

Feliz y con una energía renovada, Neymar se grabó a sí mismo cantando la nueva canción de Demi: Sorry Not Sorry. En su Instagram Stories, el futbolista aparece cantando el tema y agrega: "Demi, me gusta tu nueva canción", un comentario que cualquier otra persona pudo haber enviado sólo como fan. Sin embargo, Neymar cruzó la línea cunado al final del clip le mandó un beso a la cantante.

El detalle seguro sonrojó a Demi, quien respondió al coqueteo con un mensaje. "Esto es lo más cool. Gracias, Neymar". El coqueteo entre ambos no es lo único que encendió las alarmas de sus fans, ellos mismos notaron que hace unos días ambos se empezaron a seguir en la plataforma social y desde entonces han intercambiado likes en varias de sus publicaciones.

Neymar y Bruna terminaron su noviazgo "por decisión mutua", según explicó el futbolista a Mundo Deportivo, aunque no entró en detalles de las causas. "Es la última vez que hablo de mi vida personal porque no me gusta. Pero, sí, estamos separados", dijo tajante ante los medios en Sao Paulo, previo a una subasta benéfica que él organizó.