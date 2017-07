Las pistas que podrían confirmar la ruptura entre Belinda y Chris Angel

Las alertas entre los Belifans están encendidas pues una serie de mensajes en la cuenta de Twitter de la cantante sugirieron una ruptura entre ella y su novio, el ilusionista Chris Angel. Durante el fin de semana pasado, en el timeline de la cantante se podían ver algunos mensajes dedicados a sus más de cuatro millones de seguidores, en los que se mostraba a una Belinda triste y con intensión de abandonar las redes sociales por un tiempo.

"Hola #belifans, sé que he estado desconectada de mis redes sociales, por más que trate de disimular ustedes saben que no me siento bien", se podía leer en el microblog de la también actriz. "Me voy a desconectar un tiempo hasta que me vuelva a encontrar... lo siento. Perdónenme, a ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regrese nunca más me voy a volver a ir...", continuó en otros mensajes que ya no se encuentran disponibles para el público.

Las especulaciones de que los textos tenían relación con Chris Angel y una posible ruptura, aumentaron aún más cuando los usuarios de la red social leyeron la última parte: "Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece".

De inmediato las muestras de cariño y solidaridad llegaron a la cuenta de la intérprete de Luz sin gravedad, que minutos más tarde se encontraba inactiva. Fue cuestión de tiempo para que los Belifans volvieran a ver las publicaciones usuales de su artista favorita, quien reapareció para explicar que ella no había escrito nada de lo anterior y que su cuenta había sido hackeada.

“Gracias a Dios estoy bien. Alguien hackeó mi cuenta y puso varios mensajes que ya pude eliminar”, escribió Belinda. “Ya recuperé mi cuenta. Los amo”, agregó. A pesar de que el mensaje era para tranquilizar a sus seguidores, la cantante parece no haber dejado a muchos convencidos con esa explicación. Incluso aún hay varias respuestas de apoyo para Belinda en caso de que esté atravesando por un momento difícil, algo que sólo el tiempo revelará.