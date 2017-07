Winter is here! Conoce los detalles de la séptima temporada de Game of Thrones

¡La larga espera valió la pena! La séptima temporada de Game of Thrones ofrecerá más intensidad, drama y por supuesto muchas batallas en medio de la nieve a lo largo de 7 episodios (tres menos de lo habitual), pero que tendrán una variada duración de hasta 81 minutos. Te adelantamos que la entrega más corta será el cuarto capítulo, que durará tan solo 50 minutos (la más pequeña de GOT en toda su historia), mientras que el último episodio será el más extenso y relatará las aventuras de los personajes a lo largo de 81 minutos ¡Wow, casi como una película!

Y mientras el mundo espera atento, los protagonistas han adelantado algunos detalles de la nueva temporada ¡Sin dar spoilers, por supuesto! Emilia Clarke, quien encarna a la valiente Daenerys Targaryen, ha revelado que Winter is coming tendrá interesantes giros en la trama (sus dragones serán tan grandes como un Boing 747) y Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) predice muchas muertes en esta nueva entrega…

¿Y qué podemos esperar de Jon Snow? Kit Harington asegura que su personaje tendrá un “cambio sísmico” (claro si pasó de la muerte a ser Rey del Norte). Además las luchas se intensificarán… la producción de #Gameofthrones afirma que los enfrentamientos anteriores, parecerán tan solo un juego de niños si las comparamos con las batallas por el Trono de Hierro.

¡Pero las sorpresas no terminan ahí! La séptima temporada tendrá valiosas incorporaciones como la del cantante de Shape of you, Ed Sheeran, quien participará como estrella invitada en Winter is coming, además del actor británico Jim Broadbent quien actuará en varios capítulos de esta nueva temporada.

Y en su día de estreno, millones de espectadores podrán ver la entrega Dragonstone, donde Jon organiza la defensa del Norte, Cersei sigue explorando sus posibilidades y Daenerys por fin vuelve a casa. El esperado estreno de la penúltima temporada de #Gameofthrones será el domingo de julio a las 7 de la noche, hora de Costa Rica por HBO.