Ahora es Georgina la que declara su amor a Cristiano Ronaldo

Él la ha incluido como una más en su familia, síntoma de que su relación goza de muy buena salud. Durante estos días, ha sido Cristiano Ronaldo el que ha compartido varias instantáneas de sus vacaciones, las primeras que pasa con sus dos mellizos, en las que se le ha visto con los pequeños, con su novia Georgina por supuesto y con su numerosa familia –su madre, sus hermanos y sus sobrinos-. El deportista ha presumido de lo más importante que tiene en su vida que son sus seres queridos, destacando este cariño en un momento en que una inesperada inspección de la Agencia Tributaria en su yate le puso en el punto de mira.

Sin embargo, hasta ahora Georgina no había compartido ninguno de los instantes de estos días. El nombre de la española ha estado también en boca de todos debido a su silueta, que no ha hecho más que alimentar los rumores de un embarazo que la prensa lusa dio por hecho hace algunas semanas. La pareja no ha hecho comentarios al respecto y Georgina se ha limitado a compartir con sus incondicionales lo que siente por el futbolista.

“LOVE” o lo que es lo mismo AMOR, así con mayúsculas, es el simple mensaje que acompaña a una imagen en la que se ve a la modelo y el deportista en lo que parece una cena íntima, solo para dos. Toda una declaración hacia el futbolista, que de momento no se unirá a la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos -tiene permiso porque estuvo jugando la Copa Confederaciones con la selección portuquesa-. Este colgó en sus redes estos días una imagen en la que se ve una foto de su familia al completo y es también la primera en la que la modelo tiene en brazos a uno de los mellizos.

Esta instantánea llega después de la visita que hizo la Agencia Tributaria al yate del deportista, que navegaba por aguas de Formentera, unas imágenes que se pudieron ver en exclusiva mundial en HOLA.com. Esta inspección es una acción rutinaria, de control de matrícula y papeles del barco, tal y como informa este organismo público de la Administración General del Estado encargado de la gestión del sistema tributario y aduanero estatal.