'Lady in red' Melania Trump deslumbra en París con un modelo Dior

El viaje a París en el que Melania Trump acompaña a su esposo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá ser corto pero no sin estilo. La Primera Dama estadounidense hizo un guiño a la moda francesa con un vestido de la firma Dior. El jueves por la mañana, París recibió a Melania y a su esposo mientras ella descendía del avión con un traje rojo de dos piezas: un saco ajustado de manga larga y una falda en A del mismo color. Los zapatos, a juego, fueron el toque final para este estilo moderno del Bar suit de Christian Dior.

El modelo con el que Melania se robó todas las miradas, fue idea de Hervé Pierre, también responsable del look azul con el que acompañó a su esposo a la investidura presidencial en enero pasado. Pierre sugirió a la Primera Dama llevar este estilo con el pelo recogido, rompiendo un poco son su tradición de mostrar sus largas ondas al frente.

La idea de este look no sólo la tomó por el significado que Dior tiene en París; sino también por querer rendir homenaje al 70 aniversario de la firma. "Mi trabajo es hacerla lucir hermosa y ella va representando al país", explicó Pierre a WWD. "Para mí se trata del legado de Melania. Hay mucha gente que tiene buen gusto en la moda y les es sencillo encontrar un par de buenos zapatos que vayan bien con un vestido", agregó. "La ropa es importante, pero no se trata sólo de verse linda como muñeca o algo similar. El empaque es importante. No pondrías Chanel No. 5 en una botella de cloro".

La visita que los Trump hacen a Francia ya está marcada por varios momentos además del estilo de Melania. Al descender del avión presidencial, la pareja hizo muestras públicas de cariño, algo poco común entre ellos. De hecho, han trascendido más situaciones de aparente desprecio que de inmediato se convirtieron en algo viral en las redes sociales.

Seguido de un dulce beso a su esposo, Melania se dirigió al hospital Necker-Enfants Malades, en donde convivió con varios niños que padecen diferentes enfermedades. Ahí, la Primera Dama mostró su lado más maternal platicando con los pequeños, incluso animándolos a seguir con el tratamiento para lograr una recuperación completa.

"Te ves muy bien, muy fuerte... Pronto estarás caminando y corriendo", dijo Melania en francés a una joven de 14 años llamada Ysatis. La mamá de Barron Trump recibió como obsequio una copia del libro El Principito, que recibió con mucho cariño. "Lo conservaré para practicar mi francés. Es hermoso", dijo para agradecer el presente.