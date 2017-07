Shakira quedó impresionada al ver a Shakibecca, su doble venezolana

Rebecca Maiellano no sólo guarda un gran parecido con Shakira, también suena igual que ella cuando toma un micrófono y empieza a cantar. La joven venezolana es una gran admiradora de la colombiana y, desde los 12 años de edad, empezó a imitarla en su ciudad natal. A la hora de estar en el escenario, la gente se olvida por completo que está viendo a una doble de la cantante y poco a poco se ha ido abriendo paso en la música gracias a su buen show.

Su innegable talento ha llegado a los ojos y oídos de miles de fans de Shakira, quienes la ubican más con su nombre artístico: Shakibecca. Y sólo era cuestión de tiempo para que la misma Shakira pudiera escucharla, aunque fuera de lejos y a través de un video.

Durante una entrevista con Despierta América, a Shakira le mostraron una de las presentaciones más recientes de Shakibecca y su reacción fue impactante. La cantante quedó sorprendida de ver a la mujer de 33 años mover las caderas igual que ella, con un outfit similar al que usaría en sus shows mundiales y cantando con las mismas notas con las que ella ensaya. Incluso llegó a pensar que estaba viendo uno de sus propios videos.

Aún impactada por el gran parecido y el talento de la chica, la pareja de Gerard Piqué le envió un mensaje: “Shakibecca, me has dejado con la boca abierta, un beso muy grande. Lo haces increíblemente bien, en algún momento pensé que era yo, pero creo que lo haces mejor”

Shakibecca quedó aún más impresionada por la reacción de su ídolo musical y de inmediato publicó su reacción en su cuenta de Instagram. En una plática anterior con El País, Rebecca explicó que no ha sido fácil mantener el ritmo de vida de una doble de Shakira. “Yo no tengo los diseñadores internacionales de Shakira. A mí me hacen los trajes las modistas y estilistas de los programas de televisión de imitación, y como ves están más que logrados”. Además, no es sencillo mantener el ritmo sobre el escenario y por ello ha tenido que cambiar su rutina diaria. “Ahora me cuido mucho en la alimentación y voy al gimnasio casi todos los días, y, por supuesto, no faltan las abdominales, que son esenciales”, explicó.

A pesar de su éxito como imitadora, a Rebecca le gustaría iniciar una carrera musical propia y no quedarse en la faceta de ser la segunda de Shakira. “La carrera de la imitación en Latinoamérica es seria y es una manera de reconocer a los grandes artistas. Yo no soy Shakira, ni me disfrazo de ella por la calle. Solo me convierto en ella sobre el escenario”, asegura. “Mi fin último es poder copiarme a mí misma y arrancar mi propia carrera, pero me da miedo ofender a los fans de Shakibecca y que no sigan a Rebecca Maiellano”, reveló.