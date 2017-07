Del recetario de cocina de su abuela, Salma Hayek obtiene los mejores tratamientos faciales

Salma Hayek tiene muchos secretos de belleza que la han ayudado a obtener el look radiante que porta a sus 50 años de edad. Ella misma se ha encargado de revelar algunos, como el tepezcohuite, un elemento básico de la herbolaria mexicana y que ella utiliza en como ingrediente en su línea de belleza. Esos secretos los aprendió de su abuela, María Luisa López, y es justo de ella de quien vuelve a revelar uno más.

Con su proyecto Blend it Yourself en mente, la veracruzana contó que se inspiró en esta línea de batidos frutales gracias a sus inicios en el cuidado de la piel. "Mi abuela estaba muy interesada en los ingredientes naturales. Era como una bruja-médico, como una experta en cosmética. Cuando desayunábamos, cogía todas las sobras -papaya, yogurt, miel, nueces- y las mezclaba para luego ponérselas en la cara", recordó en una plática con The Hollywood Reporter.

Divertida con esta anécdota familiar, Salma continuó: "Crecí con eso y según me iba haciendo mayor me di cuenta de que no era lo normal, ¡pensaba que todo el mundo se hacía mascarillas con las sobras!". Y, por increíble que parezca, la esposa de François-Henri Pinault procura utilizar a diario estas mascarillas frutales llenas de vitaminas.

Para Salma, esta herramienta es más confiable que las mascarillas sintéticas que existen en el mercado, incluso ella misma se ha pronunciado en contra del botox y apuesta por los ingredientes ricos en nutrientes que la naturaleza brinda. "Tengo muchos problemas con la inflamación porque viajo mucho en avión. Cuando me aplico el batido en la cara, me calma la irritación y sigue trabajando aun cuando me he quitado la mascarilla. Puedes sentir la suavidad, la textura y cómo se estira la piel", explicó.