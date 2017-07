Él es Rob Goldstone, el 'divertido' hombre que arregló la reunión entre Donald Trump Jr. y una abogada rusa

Esta semana, Donald Trump Jr., hijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en su cuenta de Twitter un intercambio de correos electrónicos que mantuvo en 2016 con el fin de conocer a una abogada rusa que, supuestamente, tenía datos incriminatorios sobre Hillary Clinton, la candidata demócrata y oponente de Trump en las pasadas elecciones. Aunque concluye con que la reunión fue inútil y ella pretendía tratar otro tipo de temas, en el comunicado e Jr. destaca un nombre, el de Rob Goldstone. Él es el responsable de dicha reunión y quien inició la cadena de mails, ¿pero, quién es Rob Goldstone?

Rob es un productor británico de música que tiene lazos con Emin Agalarov, una estrella pop rusa, según informes del Washington Post, cuyo padre es el millonario responsable de llevar el concurso de Miss Universo a Moscú. Pero lo que más llama la atención de Goldstone es la gracia y frescura con la que publica en sus redes sociales, en donde bien puede aparecer disfrazado de pirata, rey o chef, o imitando a alguien.

En sus posts recientes, el presidente de Oui 2 Productions bromea ante cualquier detalle. Actualmente se encuentra en Grecia, desde donde ha publicado varias fotografías de paisajes y la comida que ha disfrutado. En una de las imágenes se aprecia a Rob usando una corona de guirnaldas de oro, muy al estilo Julio César o como él se autonombra, "The Emperor Muppettus Maximus". Contento con su nuevo look, escribió al lado de otra imagen con la corona: "Claro que tenía que comprarla. El artista dijo que me hacía ver como un emperador".

La poca seriedad que Rob expresa en sus redes sociales hace difícil de creer que él haya estado detrás de los correos electrónicos que Donald Trump Jr. recién publicó. Incluso Tim Hogan, secretario nacional de prensa, publicó en su Twitter: "Honestamente, sólo espero ver a este hombre testificar ante el congreso", y junto a sus palabras, replicó un video de Goldstone en el que hace una imitación de uno de sus programas infantiles favoritos.

Rob Goldstone no tenía nada que ocultar. Incluso, el de junio de 2016 hizo check in en la Torre Trump, en donde la reunión tomaría lugar, "Preparándome para la junta", expresa como si se tratara de otra cita de negocios y no un acto que incriminaría a la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Entre otros clientes de Rob destacan Michael Jackson, BB King, Richard Branson y Tim Rice.