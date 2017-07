Jay-Z se confiesa sobre su matrimonio con Beyoncé: 'No estaba basado en la honestidad y empezó a agrietarse'

Ante las cámaras y durante los conciertos en los que se presentaban juntos, Beyoncé y Jay-Z parecían la pareja perfecta. Dos grandes personalidades de la música se habían encontrado para crear una familia y un imperio inigualable. La dicha parecía completa cuando en 2012 llegó al mundo Blue Ivy, su primogénita, para completar el retrato perfecto de una familia. Sin embargo, detrás de todo ese éxito, glamour y publicidad, existe una pareja con problemas comunes que estuvieron a punto de disolver su felicidad.

VER GALERÍA

La primera en revelar las pistas de que algo no iba bien fue Beyoncé. En 2016, la cantante lanzó su disco Lemonade que confundió a sus fans luego de escuchar Sorry, una canción en la que confesaba una infidelidad por parte de su esposo. Todo quedó en rumores pues la cantante nunca aclaró si se trataba de algo real o no. Pero ha sido el disco 4:44 de Jay-Z el que confirma que entre ellos hubo un bache difícil de superar.

Además de las canciones del álbum en las que Jay-Z revela a detalle los momentos difíciles por los que pasó, el rapero publicó un video en el que se sincera sobre su matrimonio con la Queen Bey. "Esta es mi vida real. Acabé en este sitio y construimos una enorme y preciosa relación, pero no estaba basada al 100% en la honestidad, y empezó a agrietarse", asegura. "Empezaron a pasar cosas y el público podía verlas. Llegamos a un punto en que nos dijimos: 'Ok, acabemos con esto y empecemos desde el principio'. Es lo más duro que he hecho jamás", agrega con el corazón abierto.

VER GALERÍA

Jay-Z, acompañado de sus amigos Kendrick Lamar, Will Smith, Chris Rock y Jesse Williams, confesó que la crisis de su matrimonio fue más aterradora que las tres veces en las que recibió disparos durante su adolescencia en Brooklyn. Otro de sus recuerdos más dolorosos fue durante unas vacaciones sobre el mar, cuando se dio cuenta de que no podía vivir sin ella. "Estaba en un barco, y estaba pasándomela como nunca. Tenía el sentimiento de que era todo genial, pero luego ella dijo que se tenía que ir. Me dejó roto. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Ni siquiera me siento así. ¿De verdad he dicho... no te vayas?", recordó mientras enfatizaba que él no suele caer ante tal vulnerabilidad.

VER GALERÍA

- Blue Ivy, digna heredera del talento de Jay-z y Beyoncé, ya rapea como papá

- Los nombres de los mellizos de Beyoncé y Jay-Z son...

- Jay-Z parece contestar el 'Lemonade' de Beyoncé con su '4:44'

Con estas declaraciones tan personales, el cantante deja claro que está completamente enamorado de su esposa y que haría cualquier cosa por no perderla ni derrumbar el hogar que han formado. A pesar de que el disco es reciente, parece que entre él y Beyoncé se han arreglado las cosas, pues el mes pasado dieron la bienvenida a su segundo y tercer hijo, unos mellizos que se presume llevarán el nombre Rumi y Sir Carter, y de quienes aún no se conoce la carita.