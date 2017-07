Eva Longoria confiesa que Eugenio Derbez es su 'crush'

Eva Longoria y Eugenio Derbez tienen una amistad muy grande que presumen en cada ocasión posible. Esa relación no se limita al ámbito personal, en el que los dos han compartido momentos muy agradables, también influye durante los ratos de trabajo, en los que crean memorias inolvidables que se suman a su historia como amigos.

Quizá por ello es que la actriz aprovechó el hashtag #ManCrushMonday (amor platónico masculino) para enlistar las cualidades de Eugenio y dejar claro que es uno de sus amores platónicos. "¡Mi 'Man Crush Monday' de hoy va para Eugenio Debez! Me lo he pasado genial trabajando con este hombre. Tiene mucho talento, es divertido y muy bondadoso, ¡una triple amenaza! Este va a ser solo el primero de los muchos proyectos que vamos a compartir", escribió Longoria en su cuenta de Instagram, al lado de una fotografía en la que aparecen los dos durante el rodaje de Overboard.

Con su sentido del humor, Eugenio logra una larga lista de amistades famosas, otra de ellas es Salma Hayeck, una de sus mejores amigas que también ha compartido feliz los momentos que pasa con el actor. A mediados del año pasado, la veracruzana y el esposo de Alessandra Rosaldo compartieron lo bien que se la pasaron en el set de How to be a Latin Lover, en donde las risas fueron una constante. "Muy feliz de estar trabajando con Latin America’s del gran comediante Eugenio Derbez", contaba Salma en su perfil de Instagram durante su paso por el rodaje de la cinta.

