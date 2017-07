Cristiano Ronaldo comparte su imagen más familiar con Georgina y uno de sus mellizos

Está disfrutando de las vacaciones más especiales de su vida, las primeras que pasa con sus mellizos recién nacidos. Cristiano Ronaldo se relaja en Ibiza acompañado, no sólo por su madre y hermanas, sino también por sus tres hijos y su novia Georgina. Por primera vez y para sus seguidores, Ronaldo ha posado con su novia, una más de la familia, y uno de sus mellizos, dejándonos una estampa junto a la que escribe: “Preciosos momentos”. En la imagen se puede ver al jugador recostado en un sofá al aire libre con uno de los bebés en brazos, ¿será el pequeño Mateo dado que va vestido de azul? -en las imágenes que ha mostrado de sus hijos, al niño lo viste de azul y a la niña, Eva, de rosa-. Junto a él se puede ver a la española, que lleva un peto vaquero.

Aunque se ha visto en otras ocasiones a Georgina con el hijo mayor de Cristiano, con el que se lleva estupendamente, esta es la primera instantánea de la modelo con uno de los mellizos, la última incorporación a la familia del portugués que ya es numerosa. Se ha podido ver a la pareja estos días navegando en yate, montando en moto acuática y descansando al sol. También salieron a cenar, acompañados por la madre y hermanas del deportista, imágenes que han vuelto a desatar las especulaciones acerca de un posible embarazo de la modelo. El diario portugués El Correio de Manha publicó hace unos días que Georgina estaría embarazada de una niña que nacería en noviembre. Unos rumores que comenzaron el pasado mes de mayo, pero que de momento ninguno de los dos ha comentado.

En las últimas semanas, el futbolista ha compartido varias instantáneas con sus tres hijos. Cristiano Jr., de siete años, tiene ya en casa a los que pronto se convertirán en sus compañeros de juegos, los mellizos Mateo y Eva. Los bebés nacieron a principios del mes de junio, pero no fue hasta finales de ese mes cuando el propio deportista confirmó, mediante un comunicado, la llegada de los retoños. “He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me ha conmovido y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder estar finalmente con mis hijos por primera vez". Poco después compartió una foto con los niños y también con su hermano mayor.

Dentro de poco el futbolista se volverá a calzar las botas para la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos, tras el merecido descanso estival. Aunque se dijo que estaría pensando en abandonar el equipo blanco, estos días el diario As ha publicado que el luso seguirá en el equipo de Florentino Pérez. El próximo 31 de julio, Cristiano tiene una cita a las 11.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón, donde tendrá que declarar como investigado tras una denuncia de la Fiscalía por presunto fraude. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra el portugués acusándole de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma “consciente” y “voluntaria”.