¿En el chiquipark, en Disney? No, Harper Beckham celebra su 6º cumpleaños en el Palacio de Buckingham y con un miembro de la familia real

Todos los padres hacen hasta lo imposible porque sus hijos tengan una fiesta de cumpleaños inolvidable, pero este año los Beckham se han superado. La pequeña del clan ha cumplido seis años y tanto David como Victoria querían que su hija recordara este día toda la vida, ¡y vaya si lo han conseguido! Harper se vistió de princesa, con un disfraz de Elsa, protagonista de la película de dibujos animados Frozen, pero lo que no podía imaginarse es que fuera a vivir un cuento de hadas de verdad.

Hay otros niños tienen una fiesta en casa o celebran su día visitando un parque de atracciones, pero Harper es diferente y no te puedes imaginar el lugar en el que sopló las velas. Acompañada de su familia y de un grupo de amigas, Harper visitó el Palacio de Buckingham, donde además de vivir una experienca única, conoció a una princesa de carne y hueso. Eugenia de York fue la encargada de sorprenderla, tal y como demuestra una fotografía que el propio David Beckham ha compartido en su perfil personal de las redes sociales, en la que la pequeña aparece junto a cinco amigas, algunas con coronas y otras con vestidos de princesa, posando felices y muy sonrientes.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Qué afortunada Harper, que ha conocido a una princesa real en Palacio", escribió el ex jugadror de fútbol en Instagram. "Feliz cumpleaños a nuestra joven señorita muy especial. Una niña muy especial que llena nuetsras vidas de alegría y felicidad. Feliz cumpleaños (no me puedo creer que ya tengas seis) y que tengas un día muy especia. Te queremos", ha escrito David junto a otra preciosa foto en la que sale abrazando a su hija a las afueras de Buckingham.

- Victoria Beckham ya tiene sucesora: ¡así de bien marca el ritmo su hija Harper!

- Una hoguera, un desayuno preparado por sus hijos... Así celebraron los Beckham sus 18 años casados

De sobra es conocida por todos la excelente relación que los Beckham mantienen desde hace años con la Familia Real británica, por lo que no es de extrañar que la niña haya tenido la suerte de poder celebrar esta fecha tan señalada en Palacio. Desde luego, ha sido un detalle muy bonito que han tenido con la pequeña del clan y es algo que jamás olvidará. "Nuestra pequeña princesa de cumpleaños", ha escrito Victoria, que ha publicado una imagen de su niña posando en el Palacio mientras sujeta un globo de color rojo.

VER GALERÍA

Horas más tarde y tras el revuelo que ha causado el "palaciego" cumpleaños de Harper en las redes sociales, David ha compartido una nueva instantánea - esta vez con su madre y su hija - acompañada de un escrito en el que aclara que "el palacio no abrió sus puertas" para la celebración de la pequeña. "Era una fiesta del té donde nosotros y otras personas fueron invitadas - explica el exfutbolista-. Una cosa preciosa que hicimos con mi madre, Harper, además de unos cuantos amigos de la escuela. Nos sentimos honrados de poder haber estado allí".

Además de sus padres, sus hermanos también han querido recurrir a las redes sociales para compartir preciosas fotos acompañadas de tiernos mensajes llenos de cariño. El mayor, Brooklyn, ha escrito: "Feliz cumpleaños a mi hermanita. Te quiero mucho"; mientras que Romeo ha publicado: "Feliz cumpleaños a la mejor hermana del mundo!!! Espero que tengas un día increíble. Te quiero mucho ❤️"; y Cruz ha puesto: "Querida Harper, no me puedo creer que ya tengas seis años. Ya eres muy mayor y la mejor hermana del mundo. Te quiero mucho, que tengas un día muy especial ❤️❤️".

VER GALERÍA

VER GALERÍA