¡Sorpresa! Ingrid Coronado se encontró a Luis Miguel mientras celebraba su cumpleaños en Miami

¿Te imaginas estar celebrando tu cumpleaños con tus mejores amigas y que de pronto aparezca Luis Miguel? Eso justo fue lo que le pasó a Ingrid Coronado. La presentadora festejaba su cumpleaños con varias amigas en un restaurante en Miami, cuando notaron que ‘El Sol’ estaba en el mismo lugar que ellas.

La conductora y sus acompañantes, entre ellas la también presentadora de televisión Maggie Heygi, se acercaron a saludarlo y le pidieron una fotografía. En entrevista radiofónica con el periodista mexicano Javier Poza, Heygi explicó que estaban celebrando el cumpleaños de Coronado, cuando se dirigieron a él. Detalló que Alejandro Basteri, hermano del cantante, fue quien les tomó la fotografía.

También contó que el cantante se portó súper accesible y carismático, comportamiento que viene mostrando desde hace unos meses. Incluso, no estaba en un área privada del restaurante, sino a la vista de todos los comensales.

Hace una semana, la periodista Desiree Ortiz Salswach dijo a TvyNovelas USA que sostenía una relación con el cantante y destacó su gran sentido del humor. "Tiene un maravilloso sentido del humor, yo no sé de dónde sacaron que él estaba pasando por un mal momento, que tenía mal carácter. ¡No existe! O por lo menos ese no es el Luis Miguel que me tocó a mí". Al parecer, la venezolana de 31 años es la razón por la que 'El Sol' luce, últimamente, una gran sonrisa de 'oreja a oreja'.