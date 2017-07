FOTOS: Céline Dion continúa enloqueciendo las calles de París con sus ‘outfits’ más arriesgados

Desde el mes pasado Céline Dion se ha estado hospedando en el Royal Monceau Raffles, uno de los hoteles más elegantes de París, y esperarla afuera de aquel edificio se ha vuelto mandatorio para los fanáticos más obsesivos de la cantante. Hay un detalle: la fama de Dion es internacional, así que las calles del barrio donde se localiza el hotel se han visto inundadas por cientos de admiradores, mismos que persiguen a la intérprete de My heart will go on sin cesar.

VER GALERÍA

Tras vestir una blusa asimétrica y una falda entallada, Céline volvió a dejar boquiabiertos a quienes lograron verla de cerca. El mes pasado la cantante sorprendió a varios parisinos con un ‘look’ rockero tras salir del mismo hotel. Vistiendo un abrigo Balmain de $10,660, Dion también usó una camiseta de la misma firma, la cual tiene un costo de $782.

VER GALERÍA

A principios de este mes Céline posó desnuda para la revista Vogue, y en su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que su silueta quedó a la vista. Delgada y muy sexy, la cantante apareció cubriéndose la boca con una mano y las piernas cruzadas, de tal forma que deja ver solamente lo necesario.

VER GALERÍA

Hace unas semanas, durante los Billboard Music Awards, la canadiense interpretó su clásico My Heart Will Go On ataviada de un maravilloso vestido blanco, el cual parecía un capullo. La canción y la película de la que es sinónimo, Titanic, cumplieron 20 años desde su estreno, y los fanáticos enloquecieron al escuchar a Celine interpretarla en vivo. Hasta el mismo Drake le hizo una reverencia a su compatriota luego de su impactante presentación.