Blue Ivy, digna heredera del talento de Jay-z y Beyoncé, ya rapea como papá

Siendo hija de Beyoncé y Jay-Z, era imposible que Blue Ivy pasara desapercibida. Desde muy temprana edad, la pequeña se convirtió en el centro de atención de los fans de sus padres, pues cada una de sus apariciones iba acompañada de un look fashionista. Pero, además de ser una mini it girl, Blue Ivy heredó el talento musical de sus padres y sólo era cuestión de tiempo para que demostrara de lo que está hecha.

El momento de escuchar cantar a Blue Ivy por fin ha llegado. La pequeña de cinco años de edad dejó claro que puede rapear tan bien como su papá y la prueba, además de Internet, vive en el más reciente álbum de Jay-Z. Tan solo una semana atrás, el cantante reveló su reciente material discográfico, en el que se escuchan vrias canciones inspiradas en su ida familiar con Beyoncé, además de la supuesta infidelidad de la que ella cantaba en su propio disco hace un año.

A Blue Ivy se le puede escuchar cantar un rap en el tema Blue’s Freestyle/We Family (Ft. Blue Ivy Carter), canción que recién apareció esta semana. La voz de la niña se escucha bastante entonada mientras canta frases como "Boom shakalaka / Everything in shaka, Everything in faka". Con ese sencillo tema, Blue Ivy vuelve a apoderarse de los corazones de los fans de sus padres.

Blue Ivy recién se convirtió en hermana mayor a mediados de junio pasado, cuando la cigüeña llevó a su hogar un par de mellizos: un niño y una niña de quien aún no se confirman los nombres ni se conoce la carita. Pero mientras llega el momento de conocer a los bebés, Blue Ivy deja contento al público con su free style para rapear.