Pocos chicos encuentran al amor de su vida a los tres años de edad… Matt Grodsky cayó perdidamente enamorado de Laura Scheel en el jardín de niños, cuando ambos eran sólo unos pequeñitos descubriendo el mundo. Él se paró frente a toda su clase y juró que un día se casaría con ella, y con el paso de los años, cumplió esa promesa.

Veinte años después, los chicos -originarios de Arizona- se reencontraron y se convirtieron en marido y mujer. Su historia de amor se ha hecho viral en las redes sociales, así como sus tiernas fotografías de la infancia.

A través de la cuenta de Instagram The Way We Met, Matt compartió su historia, la cual se ha convertido en una de las favoritas. Luego de finalizar el jardín de niños, Matt y Laura perdieron el contacto por siete años, hasta que en la preparatoria un amigo en común los reunió y dos semanas después se hicieron novios. Aunque fueron a diferentes universidades, mantuvieron una relación tan sólida, que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Finalmente, en mayo de 2015 él le pidió matrimonio en el lugar donde todo empezó: el jardín de niños.

La historia de Matt dice así: “Laura y yo nos conocimos en el kínder. Uno de mis primeros recuerdos es a mis tres años estar parado frente a la clase declarando que que casaría con ella algún día. Como niños, Laura me enseñó como subirme a los columpios, bajar rodando las ladera y la ‘manera correcta’ de comer queso”. Los recuerdos que esta pareja atesora son en la zona de juegos: jugando a las escondidas, correteándose entre ellos y despertarse antes en la hora de la siesta.

“Desde niño estuve enamorado de Laura. Perdimos contacto por siete años y fue hasta la preparatoria que nos reencontramos. Después de dos semanas, decidimos hacernos novios. Seguimos saliendo a lo largo de toda la preparatoria, incluso cuando íbamos en diferentes escuelas”.

El 23 de mayo de 2015 Matt le pidió matrimonio a justo afuera del salón de clases al que acudían en el jardín de niños. El 30 de diciembre se dieron el 'sí quiero' frente a sus amigos y familiares.