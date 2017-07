‘¿Quién es esta linda niña?’ El encuentro entre 'baby' Giselle y Obama en un aeropuerto en Alaska

Jolene Jackinsky, una madre originaria de Alaska, estaba en el Aeropuerto Internacional de Anchorage cuando notó la presencia de un hombre que se le hacia muy familiar: nada más y nada menos que el ex presidente Barack Obama.

La agencia AP reporta que la joven madre -quien traía en brazos a su bebé- estaba buscando una aerolínea, cuando de pronto divisó a un hombre que parecía ser el ex mandatario de los Estados Unidos. “En cuanto me fui acercando a él pensé: ‘Oh por Dios, es Obama’”, contó desde Newhalen, un poblado en Alaska donde está vacacionando.

En seguida, el ex presidente se dio cuenta de que Jolene lo mirada y se levantó para saludarla y se acercó a su bebé. Barack Obama se dirigió hacia la nena, de nombre Giselle y le dijo con una tierna voz: “¿Quién es esta linda niña?”.

La madre no dudó ni un segundo y sacó su teléfono móvil para fotografiar a su hija de seis meses de edad en brazos del ex presidente Obama. Después de la foto, Jolene y Barack conversaron sobre lo rápido que crecen los niños, mientras el ex mandatario tenía en su regazo a la bebé. Cuando el papá de Giselle se acercó, Obama bromeó y le dijo: “Me estoy llevando a tu bebé”, contó Jackinsky.

El encanto del ex presidente con los bebés es algo inexplicable. Durante su presidencia, tuvo varios encuentros con niños de diferentes edades y todos se dieron en un clima de risas y bromas. La pequeña Giselle no fue la excepción y estuvo muy tranquila y sonriente, según contó su madre a AP.

“Fueron sólo cinco minutos pero fue un momento que perdurará por siempre”, dijo. En su cuenta de Facebook, Jolene compartió las fabulosas instantáneas. “Creo que es irreal y emocionante que yo haya podido conseguir una foto con él y con mi bebé. No muchas personas pueden conocerlo”, aseguró la emocionada mamá.