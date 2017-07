Una tía de Leo Messi trata de empañar su boda con unas polémicas declaraciones

Su boda, el pasado 30 de junio en Argentina, fue todo un acontecimiento marcado por el romanticismo y la presencia de reconocidos rostros del fútbol. Leo Messi, uno de los astros del balompié más famosos a nivel internacional, dio el “sí” a Antonella Roccuzzo, su amor de toda la vida, y después se embarcaron en una luna de miel en el paraíso con sus dos hijos. Ha sido en estos momentos dulces cuando ha surgido una inesperada polémica en torno a su gran día, que ha salpicado al jugador del Barça.

En un programa de televisión, Infama, ha aparecido una mujer llamada Susana Messi que aseguró estar tremendamente dolida porque su sobrino nieto no la invitó al enlace. Además criticó a la madre del astro del fútbol y cuestionó, no sólo el estado de salud de Messi, sino también su profesión. “Me hubiera gustado que sea un gran médico. Los futbolistas son medio vagos y nosotros somos chapados a la antigua” dijo, entre otras cosas.

Unas palabras ante las que Jorge, padre del astro, no ha podido callar. “Es la hermana de mi viejo y cuando falleció mi papá ni apareció. Si la cruzo no la conozco. Llevo 20 años sin verla” declaró al diario Clarín. Reiteró que Susana no tiene contacto con la familia y se confesó dolido por las críticas que hizo esta a su mujer. “Hace 20 años que no la vemos. Además está loca, todo lo que dice son inventos” dijo. Tanto les han molestado estas declaraciones, que el padre de Messi no descarta tomar acciones legales. “Me puso los pelos de punta. La voy a denunciar por calumnias e injurias” apuntó.

Un incidente que llega en uno de los momentos más felices en la vida de la pareja, que ha tenido un gran gesto que ha dado la vuelta al mundo. Según informaron los medios argentinos, la pareja donó los excedentes de alimentos que no se consumieron en su boda al Banco de alimentos de Rosario y la Fundación Conin, entidades benéficas dedicadas a combatir la desnutrición infantil. Una noticia que se une a la decisión que tomaron de no recibir regalos y transformar el dinero de esos posibles obsequios a donaciones a la ONG Un techo para mi país.