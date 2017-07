Guerra en Instagram: Rob Kardashian revela los secretos más oscuros de Blac Chyna

Los problemas entre Rob Kardashian y Blac Chyna parecen no tener fin. Este miércoles, el hermano de las polémicas Kardashian publicó en su cuenta de Instagram unas comprometedoras fotografías de su ex pareja. Rob habría difundido esas imágenes ‘en venganza’ por los supuestos engaños de los que ha sido objeto por parte de la madre de su única hija.

VER GALERÍA La pareja está separada desde hace algunos meses y viven en constante tensión. Foto: Instagram Blac Chyna

Al parecer, Chyna habría enviado a Rob un video en el que se dejaba ver al lado de otro hombre. Esto habría desatado la furia de Rob y por ello publicó las indiscretas imágenes. Las instantáneas del Instagram de Rob ya fueron eliminadas, pues la red social no permite ese tipo de contenido, sin embargo miles de usuarios han hecho eco de ellas y la pelea entre los ex amantes es trending topic en la red.

VER GALERÍA Después de dar a luz a Dream Kardashian, Chyna contó que, de pesar 192 libras había bajado hasta 139, gracias al ejercicio. Foto: Getty Images

Además de compartir las imágenes del cuerpo de su ex mujer, Rob dio a conocer que el físico de Blac Chyna no es producto de esfuerzo físico y una sana alimentación –como ella presume constantemente en sus redes sociales –sino que se trata de una laboriosa cirugía plástica por la que él respondió.

VER GALERÍA Rob Kardashian detalló que él pagó varios miles de dólares por las cirugías de su ex pareja. Foto: Getty Images

Kardashian asegura que pagó $100 mil dólares por la cirugía post-parto de Chyna. Según el empresario de 30 años, la intervención se llevó a cabo en el aniversario de la pareja y al parecer, Angela White (nombre verdadero de Blac Chyna) se redujo el vientre, se operó los senos, se practicó una liposucción, entre otros procedimientos estéticos.

VER GALERÍA Además de ser madre de Dream, Blac tiene un hijo llamado King Cairo, de su relación con el rapero Tyga. Foto: Instagram Blac Chyna

Junto a la publicación Rob escribió: “Todo el mundo se pregunta como fue que Chyna perdió todo ese peso después de tener a la bebé. Ella le miente a todos, pero soy tan buen esposo que en nuestro aniversario pagué $100 mil dólares por la cirugía para que arreglaran su cuerpo lo más que fuera posible”. El hermano de Kim Kardashian continuó: “Y después, ¿saben qué hizo cuando estaba completamente recuperada? Se llevó a mi bebé y me dejó. No puedo creer que me faltaras al respeto así”.

VER GALERÍA Rob podría enfrentar serios problemas legales en caso de que Chyne lo denuncie por la publicación de las fotos. Foto: Getty Images

Tras el escándalo, Rob decidió eliminar su cuenta de Instagram. Según el tabloide inglés Daily Mail, los problemas para él apenas comienzan, ya que las leyes del estado de California, la publicación de estas imágenes está penada hasta con seis meses en prisión y una multa de mil dólares.