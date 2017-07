Tras ser fotografiado con la ex de Marc Anthony, la esposa de Jeremy Meeks se pronuncia: ‘Seguimos legalmente casados’

El preso más 'sexy' del mundo, Jeremy Meeks, de 33 años de edad, y Chloe Green, la heredera del imperio de Topshop, de 25, fueron fotografiados mientras navegaban por el Mediterráneo. Besándose y con una actitud muy cariñosa, esta nueva pareja no escondió su amor, pero hay un pequeño problema: el modelo ojiverde sigue casado con Melissa Meeks, su esposa de 38 y también madre de dos hijos.

“Seguimos legalmente casados”, expresó Melissa a los paparazzis que la retrataron afuera de su trabajo en Oakland, California, según reportó el diario Daily Mail. La madre de tres — su hija mayor, Eliana, es producto de otra relación — se casó con Jeremy en el 2009 y han procreado a dos hijos: Robert y Jeremy Jr. Melissa pasó el fin de semana con su hermana, quien confesó estar al tanto de las acciones de su cuñado, pero dijo que la tienen “sin pendiente”.

Por su parte, Chloe Green, quien anteriormente fue pareja del salsero Marc Anthony, publicó en su cuenta de Instagram una instantánea con el modelo en la que ha escrito como pie de foto “Sólo el principio… Apreciamos todo el amor y el odio” junto a un corazón. Sentado junto a ellos, el fotógrafo Jim Jordan, agente de Meeks.

La pareja se conoció durante el Festival de Cannes en mayo de este año y, según cuenta una fuente cercana de Meeks y Chloe al periódico The Sun, la hija de Sir Phillip Green se encuentra muy ilusionada, algo que parece no compartir su padre, que es “muy protector” y no le haría demasiada gracia su pasado como expresidiario.

Chloe fue pareja de Marc Anthony hace varios años, cuando ella sólo tenía 21 años y él 45. Ambos mantuvieron un breve idilio de apenas un año que quedo truncado por las inseguridades del artista.

Meeks, al que conocemos desde 2014 cuando se hizo pública su ficha policial tras ser condenado por atraco a mano armada, fue liberado de prisión en 2016 con un contrato como modelo. De hecho, la Semana de la Moda de Nueva York se convertía en su primer trampolín en esta nueva etapa de su vida.