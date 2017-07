Para Chieh Huang, CEO y fundador de Boxed, no hay nada más importante que sus empleados. Para tenerlos felices y dando lo mejor de ellos en su empresa, decidió aliviarles un poco la carga de su día a día: tomó la decisión de correr con los gastos de sus bodas y pagar las matrículas escolares de sus hijos.

Chieh Huang dona parte de su salario. Foto: Twitter Boxed

¿Cómo es esto posible? Según el portal Refinery, Huang dona parte de su salario como CEO de la compañía a una organización sin fines de lucro, la cual otroga el dinero necesario a los trabajadores. De acuerdo con la CNBC, los empleados pueden obtener hasta $20 mil dólares para usarlos en su boda.

Marcel y su novia, conmovidos por el gesto que tuvo Boxed con ellos. Ahora tendrán su boda soñada. Foto: Boxed Twitter

La generosa idea surgió cuando Huang visitó a sus empleados en los almacenes de Boxed. Algunos de ellos estaban muy preocupados por poder proveer a sus hijos una educación digna, por lo tanto se le ocurrió arrancar con un programa de matrículas escolares. En tanto, el pago de las bodas se dio cuando habló con un empleado llamado Marcel, quien le contó que tenía otro trabajo porque estaba pagando los gastos médicos de su madre y la planificación de su boda.

Conmovido por la historia de Marcel, Huang decidió tomar cartas en el asunto e hizo un importante anuncio a sus trabajadores, el cual quedó grabado en video. Tanto la reacción del CEO como la de sus empleados son de lo más conmovedoras.

Huang dejó su trabajo de tiempo completo como abogado y se lanzó a emprender un negocio. El joven encontró un ‘vacío’ en las tiendas de autoservicio y lo aprovechó para conquistar el mercado de los millennials. Junto con sus socios, creó la aplicación Boxed, la cual se encarga de llevar el súper hasta la puerta de su casa, con las mejores ofertas en el mercado. A tres años de su creación, Boxed ha sido todo un éxito, pues ahorra tiempo y dinero a los jóvenes que no pueden ir a supermercado para comprar sus víveres.

“Después de dirigir mi primera compañía (la start-up Astro Ape) me di cuenta de que no importa que tan poderosa o grande sea una organización. Si toda la gente de la organización se fuera un sólo día, la compañía se vendría abajo”, indica el joven quien trabajó en la firma de abogados Proskauer Rose antes de emprender su propio negocio. “Para mí eso es una gran epifanía y me di cuenta que sólo soy tan bueno como la gente que lidero”.