Jennifer Lopez sobre Alex Rodriguez: 'Es una persona hermosa, me siento muy afortunada'

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez están muy enamorados, tanto que les es imposible no hablar maravillas uno del otro. Algo que se ha vuelto una costumbre cada vez que les preguntan por su relación. A pocas horas de comenzar el festejo del 4 de julio, en el que la cantante será parte del show Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular, JLo platicó con Extra sobre el "maravilloso" novio que tiene, a quien considera "una persona hermosa". Lopez, de 47 años, no se contuvo en halagos cuando le preguntaron por su actual pareja: "Es un padre amoroso. Un ser humano generoso conmigo, con su familia y con sus amigos", contó el ex beisbolista y padre de Ella (9) y Natasha (12).

Con muchas más buenas cualidades por enlistar para su chico, JLo continuó: "Es cariñoso, dulce, capaz y responsable, justo todas esas lindas cosas que buscas en un hombre. Me siento muy afortunada ahora mismo, y estoy emocionada por la vida pero aún más por las personas que logarán ver cómo es en realidad".

En esta relación no es de extrañarse que la feliz pareja ya tenga planes a futuro, incluso han llegado a platicar sobre una sorpresa para los fans del deportista, quien podría resurgir de su retiro de las Grandes Ligas en 2016. "Creo que la gente se va a... en el próximo año o dos podrán ver a la persona que es, ¿sabes? Él jugó béisbol, estuvo enfocado en ello por tantos años, es uno de los grandes de nuestro tiempo pero es una persona. Creo que por fin podrán ver quién es en realidad", reiteró.

JLo también habló sobre la faceta de negocios de Alex, el más reciente tiburón de Shark Tank, convirtiéndose en el primer hispano del show de televisión. Para la cantante, esto también fue una sorpresa: "Es un hombre de negocios brillante y estoy orgullosa de que esté en ese proyecto porque, recuerdo que en un punto de la relación le dije: '¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo te volviste tan inteligente? ¿Que no estuviste jugando béisbol por 25 años?' Ahora tiene un título de negocios y tiene su propia corporación. Es una persona bastante inspiracional".

Desde el inicio de su relación, a principios de año, ambos disfrutan de este noviazgo con viajes al rededor del mundo, además de salidas familiares en los que los hijos del beisbolista, y los hijos de la cantante -Max y Emme (9)-, a quienes tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. Jen reveló que los hijos de ambos se llevan de maravilla y la muestra quedó plasmada en las cuentas de Instagram de la pareja, en donde se pueden ver los agradables momentos que los niños viven junto a sus papás. "Los niños son lo máximo, él tiene dos niñas hermosas, yo tengo a mis preciosos gemelos y todos nos llevamos excelente", concluyó.