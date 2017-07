Beyoncé publicó su primer estado en Twitter en más un año, ¿qué escribió?

Con el nacimiento de sus mellizos y el revuelo que causó el probable significado del nuevo disco de Jay-Z, cada movimiento de Beyoncé está bajo la lupa de sus fans. Los fieles seguidores de la Queen Bey esperan pacientes a que publique la primera foto de los bebés y han montado una guardia estricta sobre sus redes sociales para no perderse ese momento. Por ello, se desató su emoción cuando vieron que la cantante había escrito en Twitter por primera vez en un año, aunque su post no tuvo relación con los bebés o el nuevo álbum de su esposo.

A pesar de sus más de 14 millones de seguidores en Twitter y la gran actividad en su vida privada y personal, tuvo que pasar un año para que Beyoncé volviera a escribir una actualización en Twitter. Su mensaje no fue para comunicarse con sus seguidores ni para revelar un aspecto de su nueva familia, en lugar de ello optó por una buena causa y apoyó a una iniciativa en pro de la mujer.

Mothers in Burundi want to provide clean, safe water for their children. Let's help them, together: https://t.co/zxxNOtfq2Z #BEYGOOD4BURUNDI pic.twitter.com/olLsohhvvB