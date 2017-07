Ricky Martin ofrece un último concierto para comenzar a planear su boda: ‘Definitivamente me casaré en Puerto Rico'

El domingo pasado Ricky Martin ofreció su último concierto en el Monte Carlo Resort & Casino de Las Vegas, donde lleva varios meses haciendo una residencia, para comenzar a planear su boda con Jwan Yosef. El intérprete de La mordidita contó al portal E! News que, por ahora, solamente ha fijado un detalle: la locación. “Quiero que sea en grande. Definitivamente me quiero casar en Puerto Rico. Eso si es algo que va a suceder”, aseguró Ricky.

VER GALERÍA Ricky Martin tendrá una gran boda para celebrar su amor con Jwan Yosef. Foto: Grosby Group

El boricua sabe que la planeación de la boda no será fácil: “Él es de suecia y sus parientes son de Siria, así que obviamente tendrá que ser algo internacional”. Ricky, de 45 años de edad, anteriormente contó al locutor Andy Cohen algunos detalles sobre su boda con Jwan, de 32. “La fiesta va a ser a lo grande. Pienso hacer mucho ruido; boda de tres días”, aseguró en aquel entonces el astro boricua.

VER GALERÍA Ricky y Jwan se comprometieron en noviembre pasado. Foto: Instagram Ricky Martin

El noviembre del año pasado el papá de Valentino y Matteo contó a Ellen DeGeneres cómo fue que conoció a su prometido: “Es un artista conceptual y yo soy coleccionista. Empecé a buscar y vi sus obras y me volví loco, porque realmente me gusta mucho lo que hace – es muy original – así que me puse en contacto con él”, explicó el cantante puertorriqueño. "Y luego le coleccionaste a él", bromeó Ellen, provocando la risa del cantante y el aplauso del público.

VER GALERÍA El cantante empezará a planear los detalles de su gran día. Foto: Grosby Group

Ricky contó que se puso muy nervioso al proponerle matrimonio a Jwan: “Yo le propuse. Estaba muy nervioso pero me puse de rodillas y saqué no una caja, sino una pequeña bolsa de terciopelo”, explicó el también actor. “En lugar de decir '¿Quieres casarte conmigo?', le dije: 'Tengo algo para tí'. Después le dije que quería pasar el resto de mi vida con él y me dijo: '¿Cuál es la pregunta?'”, contó Ricky sin poder contener la risa. “Fue muy bonito. Media hora después le pregunté [a Jwan]: 'Espera, ¿me has dicho que sí?'. Y sí, dijo que sí”.