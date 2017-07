Parece que Luis Miguel le está dando una nueva oportunidad al amor. En los últimos meses, el cantante se ha dejado ver más sonriente y cercano a sus fans, lo cual quizá se deba a Desiree Ortiz Salswach, la mujer que le ha pintado una sonrisa en los labios. ‘El Sol’ y la hermosa venezolana habían sido vistos en románticas citas por Miami y fue hasta hace unos días la propia Desiree confirmó a TvyNovelas USA que tiene una relación con el cantante.

Con una risa nerviosa, la también empresaria reveló algunos detalles de su noviazgo con el intérprete de La Incondicional. “Yo parto de que Dios cuida lo que está escondido. Él está muy bien y yo estoy muy bien”. La presentadora detalló que se conocieron hace unos meses y que la pasan muy bien cuando están juntos.

Sobre dar el siguiente paso, Desiree negó rotundamente que ambos estén pensando en el matrimonio. “No, no… En ese sentido coincidimos mucho en como pensamos”. Cuando el reportero de la publicación le preguntó si ya vivían juntos, la joven periodista cambió su semblante y respondió un poco más seria: “No puedo decirte tampoco nada de eso, no debería”.

Desiree resaltó que ‘Luis Mi’ tiene un buen sentido del humor y que está mejor que nunca. Incluso compartió que él imita su acento y que le habla como si fuera venezolano: “Se burla, me habla como venezolano, es muy gracioso. Tiene un maravilloso sentido del humor, yo no sé de dónde sacaron que él estaba pasando por un mal momento, que tenía mal carácter. ¡No existe! O por lo menos ese no es el Luis Miguel que me tocó a mí”.

En marzo pasado, se reportó que Luis Miguel habría terminado su relación con la joven Kristina, de la cual se sabe muy poco. La pareja tenía una relación desde 2013, pero a casi cuatro años de su comienzo, las cosas se enfriaron entre ellos. ¡HOLA! México reportó que la pareja intentó salvar su relación con un viaje, pero ya era demasiado tarde.

A los pocos días de esa ruptura, ‘Mickey’ fue visto curando su mal de amores en el Puerto de Acapulco, tal y como en los viejos tiempos.