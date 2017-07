De esta tierna y original manera, Shannon de Lima le da los buenos días a 'Canelo' Álvarez

Los detalles de amor entre Shannon de Lima y Saúl 'Canelo' Álvarez no cesan. Aunque hace unos días Kate del Castillo haya dicho que el boxeador "cambia de novia como de guantes", nunca antes lo habíamos visto así de enamorado. De igual forma, la modelo también se ha dejado ver muy entusiasmada con esta nueva oportunidad al amor y en su rostro tiene una sonrisa que hace tiempo no veíamos. En su cuenta de Instagram, Saúl compartió un Instagram Stories de un cariñoso mensaje de buenos días que su novia le dedicó.

VER GALERÍA Shannon de Lima tiene los más lindos detalles con su novio. Foto: Getty Images

Con recortes de letras, Shannon acomodó las letras de tal forma que se lee: "Buenos días, te amo mucho amor de mi vida". Fascinado con el detalle de la venezolana, 'Canelo' publicó una fotografía del lindo detalle y escribió: "Como no enamorarme con esto. Te amo @shadelima".

VER GALERÍA Recados de amor para empezar el bien día, ¡que lindo! Foto: Instagram 'Canelo' Álvarez

Pareciera que la familia de 'Canelo' está contenta con su nueva novia y que ella está encantada con ellos, pues hace un par de días, la modelo de 29 años le dio 'me gusta' a una fotografía en la que su novio aparece bien acompañado por su madre y su hermana.

VER GALERÍA 'Canelo' con su mamá y su hermana. Foto: Instagram 'Canelo' Álvarez

Además de eso, la nueva pareja ya no oculta su amor y una semana atrás publicaron su primer fotografía juntos ne redes sociales.

VER GALERÍA

Frente a las cámaras de El Gordo y la Flaca, Shannon habló por primera vez sobre su noviazgo con Saúl. Detalló que se conocieron por “un amigo en común” y agregó que está contenta con su nuevo amor: “Como toda relación, vamos a ver qué pasa. Yo estoy feliz, me siento feliz. Lo que he conocido de él me fascina”.