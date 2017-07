Jay-Z parece contestar el 'Lemonade' de Beyoncé con su '4:44'

La dicha familiar rodea la casa de Beyoncé y su esposo, Jay-Z, luego de recibir a la cigüeña un par de semanas atrás. La pareja volvió a convertirse en padres, esta vez de mellizos, un niño y una niña que se suman a la familia, además de su primogénita, Blue Ivy, de cinco años de edad. Aunque la felicidad los invade, parece que hay asuntos familiares que ambos cantantes han resuelto y para dejar todo en una anécdota, eligieron sus propios temas musicales en los que podrían estar ventilando los detalles menos agradables de su relación.

VER GALERÍA

Beyoncé sorprendió a todos sus admiradores en abril del año pasado, cuando lanzó su sexto álbum de estudio, Lemonade. El impacto no fue sólo por escuchar nuevo material de la Queen Bey; sino por el contenido en las letras de dicho disco. En la canción Sorry, la cantante hablaba de una infidelidad que, sus fans, de inmediato, pensaron que se trataba de una experiencia personal.

Ahora, Jay-Z estrena un nuevo disco bajo el título 4:44 en el que las letras vuelven a captar la atención de los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en ver las conexiones entre ambas placas.

VER GALERÍA

De entrada, en el track Kill Jay-Z, el cantante hace referencia a la discusión que tuvo con Solange, hermana de Beyoncé, en un elevador en la víspera de la Met Gala 2014. "Retaste a Solange, sabiendo de antemano que todo lo que tenías que hacer era admitir que te habías equivocado", y agrega haciendo referencia a su primogénita: "Pero debes hacerlo mejor, se lo debes a Blue".

El disco es una especie de desahogo para Jay-Z, quien en su tema 4:44 expone: "¿Tan difícil es para mí?/Cuando lo sé en mi corazón/Te estoy fallando cada día/¿Por qué sigo huyendo?/Y si mis hijos se enteraran, no sabría qué hacer/Y si ellos no me miran de la misma forma/Probablemente moriría lleno de vergüenza".

VER GALERÍA

Los admiradores, no dejaron pasar otro detalla muy importante: a Becky. En Sorry, Beyoncé menciona a la supuesta mujer: "Es mejor que llame a Becky la del pelo bonito". Mientras que él agrega en Family Feud: "Sí, arruinaría cualquier cosa si me lo permitieras/¡Déjame en paz, Becky!/Un hombre que no cuida de su familia no puede ser rico".

VER GALERÍA

A pesar de las palabras de ambos, hay quienes dejan espacio a las dudas de que se trate de su relación y opinan que puede ser una historia conjunta que ambos crearon para sus respectivos discos, con el punto de vista de cada uno.

Mientras eso sucede en la vida musical de Beyoncé y Jay-Z, la pareja aún mantiene en secreto el rostro y el nombre de los dos nuevos integrantes de su familia. Si bien varios medios aseguraban que los pequeños llevarían los nombres de los padres -Bea y Shawn-, ahora TMZ asegura que la pareja podría llamarlos Sir Carter y Rumi. La idea surge después de que la compañía de ambos solicitara los derechos de esos nombres, para evitar que sean utilizados por otras personas para comercializar productos de bebé. Esa iniciativa Beyoncé también la tuvo cuando nació Blue Ivy, de quien no pudo registrar el nombre pues ya estaba ocupado.