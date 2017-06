Marlene Favela, 'La Gober' en 'El Señor de los Cielos', se casa y presume su anillo de compromiso

Marlene Favela tiene un gran motivo para sonreír y no es otro más que su compromiso de boda con su novio, George Seely, un empresario australiano. Emocionada por esta gran sorpresa, la actriz de El Señor de los Cielos publicó la buena noticia en sus redes sociales, en las que de paso presumió la hermosa joya con la que selló su pacto de amor.

VER GALERÍA

“Hoy es el día más importante de mi vida. Desde niña soñé con mi propia historia de amor, soñé con encontrar un hombre que me amara y que me respetara. Y sí, el amor obra por caminos misteriosos…", escribió en su mensaje. Como si se tratara de una historia de princesas, Marlene agregó: "Hoy puedo confesarles que me siento afortunada y bendecida de haber encontrado no solo a un hombre que me ama y me respeta, sino al príncipe azul de mi cuento de hadas. ¡Te encontré en el lugar menos esperado sin buscarte! ¡¡Cuando tú llegaste a mi vida entendí el verdadero significado de la felicidad!! Ya no me asusta envejecer por qué será a tu lado".

VER GALERÍA

Marlene publicó, además, una foto en la que se aprecia a detalle la sortija de compromiso, para la que escribió: "¡Sí acepto, una y mil veces sí! Mi amor, será un honor ser tu esposa. Comparto con ustedes mi emoción de cara al futuro y siempre con Dios por delante". Feliz, la actriz dijo que sí durante un viaje que hizo a Nueva York junto a su amado.

A pesar de la emoción, la futura novia no detalló nada sobre la posible fecha en la que le gustaría pasar por el altar. En cambio, se dejó llevar por la emoción al igual que Seely, quien respondió a los mensajes y fotografías: "Es un honor tener a una mujer tan hermosa y compasiva a mi lado. Prometo hoy públicamente mi amor por ti y por la emoción de pasar el resto de mi vida contigo. Te amo tanto”.