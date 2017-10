¿Qué hicieron Kylie y Kendall Jenner para tener que disculparse por unas playeras?

Kendall y su hermana Kylie Jenner de nuevo llaman la atención y no de forma muy positiva. Esta vez, ambas chicas del clan Kardashian hicieron molestar a varias celebridades musicales y a sus familias después de publicar parte de la colección de su nueva línea. Pensando en darle un toque rockero a su marca, Kendall + Kylie, la chicas imprimieron una de las mejores fotos de sus rostros para sobreponerla sobre el logo o la imagen de músicos como Ozzy Osbourne y Tupac; así como de los grupos Pink Floyd, Led Zeppelin, Kiss y The Doors.

La idea con aires vintage, que al principio parecía acertada, no agradó para nada a los músicos ni a sus familiares que de inmediato mostraron su disgusto en las redes sociales. Una de ellas fue Sharon Osbourne, quien molesta y tajante, escribió: "Chicas, aún no se han ganado el derecho de poner sus caras junto a iconos musicales. Apéguense a lo que saben... lip gloss".

Así como Sharon, Voletta Wallace, madre del fallecido rapero Notorious BIG también se sumó a las quejas virtuales y escribió: "No estoy segura quién le dijo a Kylie y Kendall que tenían el derecho de hacer esto. La falta de respeto de estas chicas de ni siquiera llamarme, o a alguien relacionado con la situación, me frustra. No tengo idea porqué creyeron que podían explotar la muerte de 2pac o mi hijo Christopher para vender una playera. "Es irrespetuoso, asqueroso y una expoliación de las peores!", se puede leer junto a una imagen de la playera con una equis roja sobre ella.

Kendall y Kilye no tuvieron otra opción más que retirar del mercado las playeras y emitir un comunicado pidiendo perdón y explicando porqué habían agregado estos artículos a su colección. “Estos diseños no estuvieron bien pensados y nos disculpamos profundamente con todos aquellos que se hayan podido sentir molestos o/y ofendidos, especialmente con las familias de los artistas”, decían en su nota publicada en sus redes sociales. “Somos grandes fans de su música y no fue nuestra intención faltar el respeto a estos iconos culturales. Las camisetas han sido retiradas de la venta y todas las fotos también. Utilizaremos esto como una oportunidad de aprender de los errores. Lo sentimos mucho”, agregan las hermanas Jenner.

Kendall vuelve a protagonizar un escándalo que no va bien con su imagen como modelo, algo que este año ya experimentó dos veces. En abril pasado, la hermana de Kim Kardashian se convirtió en el rostro de la nueva campaña de Pepsi, con la que protagonizó un comercial que ofendió a miles de personas por recrear el movimiento Black Lives Matter.

Cuando estas aguas apenas se calmaban, su nombre volvió a estar incluido en un conflicto, el del Fyre Festival, un evento en las Bahamas que prometió un fin de semana de lujo pero en vez de ello recibió a sus asistentes en condiciones precarias. Kendall estuvo involucrada en la promoción de este festival junto a Emily Ratajkowski y Bella Hadid, en el que jamás aparecieron.