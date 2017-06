¡Felicidades! Chayanne celebró 49 años de vida ‘rodeado de amor’ y ‘cariño’

‘Forever young!’ Ese es el sentir de Chayanne en este momento, quien lleno de energía, y mucho entusiasmo, celebra un año más de vida. Aunque el tiempo pase — cumplió 49 años de vida ayer — el boricua vive en una especie de eterna juventud, y eso se ve reflejado no sólo en el físico, sino en la actitud con la que asume el día a día. Inmerso en sus proyectos profesionales, y rodeado del amor de todos sus seres queridos, el cantante se mostró feliz por la llegada de esta fecha tan especial, en la que refleja estar mejor que nunca.

Lo cierto es que el tiempo no pasa por él. Basta con hacer un repaso por las divertidas fotos que publica en redes sociales, o mirarlo bailar sobre un escenario, para permanecer incrédulos ante una rotunda realidad: Chayanne cumplió 49 años. Aunque no los refleje, él está muy orgulloso por llegar a esta etapa de su vida, convertido en una de las máximas estrellas latinas a nivel mundial. Pero eso no es todo, porque además, el intérprete de clásicos como Dejaría Todo o Daría Cualquier Cosa, hizo realidad sus sueños, hace varios años, de formar una familia y convertirse en padre. Actualmente está casado con Marilisa Maronesse y tiene dos hijos: Lorenzo e Isadora.

Para hacer de este festejo algo extraordinario, el cantante presumió su colorido pastel de cumpleaños, decorado con una bandera de Puerto Rico y un par de simpáticas ranitas con pequeños sombreros de palma. En la imagen aparece sonriente, complacido por todo el amor que ha recibido no sólo de sus fanáticos, también de sus seres queridos. “Celebrando la vida, rodeado de amor y el cariño de todos ustedes. ¡A comer pastel!”, escribió en la foto, que tiene miles de felicitaciones de todos sus seguidores, quienes no paran de desearle lo mejor.

Por si fuera poco, celebró de la mejor manera, nadando en la playa, desde donde agradeció a todos por hacer de este instante uno de los más significativos. Después de todo, el ejercicio es parte de la disciplina que lo mantiene joven, por eso conserva un envidiable físico a un año de cumplir 50. “Así de inmenso como el mar es mi agradecimiento por todas esas demostraciones de cariño. Gracias por los mensajes de cumpleaños. Les envío un abrazo desde mi tierra Puerto Rico ¡Esooo!”, dijo.

Las fotografías que comparte en sus redes son la muestra clara de lo joven que luce. Cuando no aparece posando sin playera, se deja ver disfrutando algún deporte extremo o simplemente en el gimnasio. Hace unos meses, el cantante regaló a todas sus fanáticas una inolvidable postal de él, disfrutando de la naturaleza en Tailandia, sobre una tabla de surf y además en traje de baño. Por supuesto, en esa escapada no dudó en mostrar su espectacular cuerpo, producto de la disciplina que sigue de manera constante.