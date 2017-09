¡Como en los viejos tiempos! Lindsay Lohan invita a Paris Hilton y a Britney Spears a su fiesta de cumpleaños

Lindsay Lohan está a pocos días de cumplir 31 años y quiere festejar junto a sus buenas amigas Britney Spears y Paris Hilton tal como solían hacerlo hace una década. La misma Lindsay hizo pública su invitación a través de las redes sociales, en la que incluyó a la cantante Beyoncé para una celebración inolvidable en su nuevo lugar favorito: Grecia.

VER GALERÍA

El festejo, aunque promete ser único, parece que no tendrá los mismos excesos con los que las tres se hicieron famosas, pues noche a noche sus incontables salidas se convertían en noticia por su comportamiento. En su lugar, Lindsay planea una fiesta para "nice girls", según el hashtag con el que la actriz emitió su invitación. "¡Britney Spears, Paris Hilton vengan a Mykonos para mi cumpleaños este fin de semana!", y con un emoji de carita feliz agregó: "¡Beyoncé, tú también!".

Aunque ninguna de las invitadas ha respondido a la invitación -al menos no de manera pública-, las agendas de cada una parecen no ajustarse al festejo de Lohan. Britney tiene un concierto que dar en Tel Aviv el próximo 3 de julio. Paris también estará ocupada con una gira de su faceta como DJ y permanecerá ocupada el sábado en Ibiza. Mientras que Beyoncé acaba de convertirse en madre por segunda ocasión y en sus planes no figura separarse de sus mellizos a corto plazo.

VER GALERÍA

Lindsay, quien ha protagonizado infinidad de escándalos en la última década, recién aseguró que quiere retomar su carrera como actriz. Incluso está interesada en interpretar a Ariel en la película de La Sirenita. Además, recién envió un tweet a Emma Stone para animarla a rodar la segunda parte del éxito Mean Girls.