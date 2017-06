Vistiendo un abrigo Balmain de más de $10,000, Céline Dion impone tendencia con su ‘makeover’ parisino

A punto de cumplir 50 años, Céline Dion sorprendió a varios parisinos con un ‘look’ rockero tras salir del Royal Monceau Raffles, uno de los hoteles más lujosos de París. Vistiendo un abrigo Balmain de $10,660, la cantante también usó una camiseta de la misma firma, la cual tiene un costo de $782. Unas botas entalladas, también Balmain, completaron el atuendo de Céline, quien saludó y sonrió a los fanáticos y paparazzis que la esperaban en las afueras del famoso hotel.

Hace unas semanas, durante los Billboard Music Awards, la canadiense interpretó su clásico My Heart Will Go On ataviada de un maravilloso vestido blanco, el cual parecía un capullo. La canción y la película de la que es sinónimo, Titanic, cumplieron 20 años desde su estreno, y los fanáticos enloquecieron al escuchar a Celine interpretarla en vivo. Hasta el mismo Drake le hizo una reverencia a su compatriota luego de su impactante presentación.

