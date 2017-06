¿Cómo reaccionó Saúl 'Canelo' Álvarez al escuchar el nombre de Marc Anthony?

Shannon de Lima y Saúl 'Canelo' Álvarez ya no esconden su amor y cada vez es más frecuente verlos expresándose el cariño que profesan el uno por el otro. Su relación, aunque cayó de sorpresa, se llevó la atención de los fans de la modelo venezolana pues hace un par de meses Shannon finalizaba su divorcio con el puertorriqueño, Marc Anthony. Por ello, no es extraño que la gente quiera saber cuál es la opinión del boxeador mexicano sobre el ex de la chica que se ha robado su corazón y, en una reciente entrevista, incómodo, dejó ver lo que piensa en cuanto escucha el nombre del cantante.

El Canelo tienen una cita en Las Vegas el próximo 16 de septiembre para enfrentarse ante Gennady Golovkin y, en un encuentro con la prensa, un periodista le mencionó directamente el nombre de Anthony con una pregunta un poco fuera de lugar: "¿Te gustaría que el boricua interpretara el himno de México durante el evento deportivo?". Canelo no disimuló su desagrado y reaccionó contestando: "¡No seas tonto! Es puertorriqueño, no es mexicano. ¡Piénsale!". Molesto, el pugilista se alejó.

La relación entre el Canelo y Shannon ha dado la vuelta entre las celebridades que han coincidido con ambos, como Kate del Castillo, quien salió con el boxeador en 2015 y opinó sobre el nuevo noviazgo de su ex. “No conozco la nueva novia de Canelo. Ese muchacho cambia de novias como de guantes”, aseguró Kate, quien se encontraba en la conferencia de NALIP en Los Ángeles. Y agregó: “Mientras gane la pelea, todo está muy bien”.