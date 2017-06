Johnny Galecki, de The Big Bang Theory, pierde su rancho en California por un incendio

Este lunes se desató un incendio en el condado de California, San Luis obispo, que ha dejado devastadas más de mil 500 hectáreas en las que se cuentas diversas propiedades destruidas en su totalidad. Una de ellas pertenece al actor de The Big Bang Theory, Johnny Galecki, mejor conocido por su papel como Leonard Hofstadter. Aún triste por los daños irreversibles en su propiedad, el actor de 42 años de edad, envió un comunicado en el que, además de agradecer el apoyo de sus fans, confirmó que su rancho había sido consumido por las llamas.

"Mis pensamientos están con todos aquellos que han sufrido alguna pérdida por culpa de este incendio. Esta es una amenaza con la que convivimos, lo que para muchos puede parecer una locura, pero lo afrontamos porque vivir en una área rural tan bonita vale la pena", escribió.

El rancho no es el hogar principal del intérprete de Leonard y hasta el momento no ha acudido al lugar ubicado en Santa Margarita para verificar los daños, así como tampoco se ha presentado en el set de grabación del programa que lo lanzó a la fama internacional. A pesar de ello, expresó su intención de pronto ir a su segunda casa para reconstruir parte del vecindario. "No son los edificios lo que conforman una comunidad, sino las personas. Si el pueblo de Santa Margarita me ha enseñado algo es que, cuando se despeje el humo, literal y figuradamente, será momento de salir y empezar a reconstruirlo todo. Lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer juntos, y eso hará que nuestra comunidad esté más unida y sea más fuerte", agrega en su comunicado.

El incendio en California inició el lunes pasado cerca de las 15:30 horas -tiempo local- y fue hasta el martes por la noche cuando el Departamento de Protección contra Incendios de California anunció que el siniestro había sido controlado al 60%, para después anunciar a algunos residentes que podían volver a sus casas. "Estoy infinitamente agradecido a los bomberos de California y a la policía. Sé que estáis luchando muy duro para mantenernos a salvo. Qué alivio siento al saber que nadie ha resultado herido", concluyó.