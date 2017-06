Thalía lamenta la muerte de Valentín Pimpstein, productor de la célebre telenovela ‘María Mercedes’

Genio, visionario, estratega, creador de su propio estilo que ahora siguen sus aprendices. Paciente al dirigirme en mis personajes, divertido como amigo, mágico hilando las historias de las más grandes telenovelas de todos los tiempos. Creador de grandes estrellas y puente de la internacionalización del talento mexicano al mundo entero. Valentín, Gracias por tocar mi vida y regalarme el tesoro de #LasTresMarias . Mi más profundo pésame a su familia y amigos cercanos. Tu legado atemporal vivirá para siempre de generación en generación. ❤️ #rip #valentinpimstein 🙏🏼

