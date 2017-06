Kendall Jenner se corona como la tía más ingeniosa con este regalo para North West

Es difícil imaginar qué regalarle en su cumpleaños a una niña que lo tiene todo, como North West. Desde que nació, la hija de Kim Kardashian y Kanye West está rodeada de lujos, outfits increíbles y juguetes al por mayor. Eso sin contar que es la consentida de su abuela, Kriss Jenner, y de sus famosas tías: Khloé, Kendall, Kylie y Kourtney. Con eso en mente y pensando en que a los cuatro años una niña sólo le interesa jugar, su tía Kendall le dio un regalo muy sencillo que encantó a North y de paso a su mamá.

Kendall no gastó miles de dólares en alguna prenda de diseñador, tampoco llenó a su sobrina con joyas costosas que quizá carezcan de sentido a su corta edad. En cambio, le obsequió un libro que despertará su creatividad y curiosidad al mismo tiempo que aprende un poco de química.

Kim Kardashian se encargó de publicar el maravilloso regalo en sus redes sociales, en donde se puede ver un video con el libro de ciencias que detalla paso a paso cómo hacer proyectos sencillos como sticky slime o sugar cristal lollipops. Para completar el ingenioso obsequio, Kendall agregó cuatro bolsas de tela, cada una decorada con el nombre del proyecto que más le gustó y la página en la que North puede encontrarlo. Adentro, estaban todos los ingredientes que la pequeña necesita para llevar a cabo su experimento, sin necesidad de ir a la tienda o pedirle a sus padres que le consigan los materiales.

Kendall's birthday present to North is so AMAZING! #AuntieKendall pic.twitter.com/2Ae34qsgwt