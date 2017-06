A punto de dar a luz, Serena Williams posa desnuda y muestra su barriga: ‘¿Creen que será niño o niña?’

El abril de este año Serena Williams anunció que esperaba su primer hijo. “Mi querido bebé: Tú me has dado la fuerza que no sabía que tenía. Me has mostrado el verdadero significado de la serenidad y la paz. No puedo esperar a conocerte. Tengo muchas ganas de verte en las gradas el próximo año. Pero más importante aún, estoy muy feliz de poder compartir contigo el título de número uno del mundo", escribió la súper atleta en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Hoy, a dos meses de dar a luz, la tenista publicó en su cuenta de Twitter la nueva portada de la revista Vanity Fair, donde aparece mostrando su barriga. “Miren mi portada de Vanity Fair. Una pregunta: ¿Creen que será niño o niña”, preguntó la prometida de Alexis Ohanian, el cofundador de Reddit, una de las redes sociales más populares de internet.

VER GALERÍA

Alexis le propuso matrimonio a la deportista en diciembre del año pasado y ella aceptó. La pareja utilizó la red social de Ohanian para anunciar la noticia y detallar cómo fue el gran día en el que su novio le pidió que pasara el resto de su vida junto a él. Serena, de 35 años de edad, y Alexis, de 34, empezaron a salir desde mediados del 2015.

VER GALERÍA

Curiosamente, el prometido de Serena jamás había visto un partido de tenis hasta que conoció a la famosa tenista en mayo del 2015. Él sabía muy poco sobre el juego, pero aún así publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de su futura pareja, la cual tituló “creo que me acabo de hacer un fanático del tenis”.