Ariana Grande cumplió 24 años y con este tierno mensaje la felicitó su novio, Mac Miller

Ariana Grande ayer sopló 24 velitas en su pastel de cumpleaños y, como era de esperarse, sus fans la llenaron de felicitaciones y buenos deseos a través de las redes sociales. Aunque cada uno de esos mensajes es especial para ella, hubo uno que destacó entre la multitud: el de su novio, el también cantante Mac Miller. El rapero de 25 años llamó la atención de su novia con una juguetona fotografía en la que ambos aparecen de noche en París, ella tratando de darle un beso y él, haciendo muecas a la cámara.

Además del divertido momento que los dos compartieron recientemente, Mac Miller escribió una bella dedicatoria para la mujer de la que está enamorado: "Feliz cumpleaños a esta adorable y pura alma que me recuerda lo que se siente ser feliz. Gracias por amarme tan bien", se puede leer en el pie de foto de su recuerdo por la ciudad más romántica del mundo. El cantante notó su falla al momento de escribir y continuó: "Creo que se escribe 'mucho' pero no me importa. Te amo y no puedo esperar por todas las aventuras", agregó esperanzado de pasar más años junto a Ariana.

Mac, cuyo nombre real es Malcolm James McCormick, y Ariana Grande han estado saliendo desde septiembre del año pasado. Su relación va muy bien a juzgar por las tiernas imágenes que ambos publican en sus perfiles de redes sociales, en donde se dejan ver muy cariñosos. Además, en mayo pasado, él le demostró todo su apoyo luego del atentado en Manchester que sucedió tras uno de los conciertos de Ariana en Inglaterra.

Para tranquilizarla, la recibió en el aeropuerto de Boca Raton, Florida, horas después del concierto en el que murieron 22 personas. Mac Miller incluso canceló dos de sus shows con el fin de estar junto a su novia en uno de los momentos que más lo necesitaba. La pareja no sólo demuestra solidez en su relación; sino que también se ve inmersa en rumores de boda luego de que Ariana usara un misterioso anillo, al parecer de compromiso, en el concierto benéfico que ofreció días después en la misma ciudad del atentado.