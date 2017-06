Kate del Castillo habla sobre el ‘Canelo’: ‘Ese muchacho cambia de novia como de guantes’

En algún momento hubo rumores de un posible romance entre ellos, pero lo cierto es que Kate del Castillo no ha sido más que una gran fanática de Saúl Álvarez. “Ya lista apoyando a @canelopower @caneloteam. ¡Suerte, campeón! Pelea con el corazón, que lo tienes muy grande, ¡y que Dios los bendiga!”, escribió la ‘Reina del Sur’ en mayo del 2015.

Más ser fanática del talento del pugilista no significa que Kate está al tanto de su vida personal, así como lo demostró hace un par de días. Sucedió mientras la actriz hablaba con las cámaras de Despierta América, en donde aseguró no saber nada sobre un tema que parece estar en boca de todos: el noviazgo de Shannon de Lima y ‘Canelo’.

“No conozco la nueva novia de ‘Canelo’. Ese muchacho cambia de novias como de guantes”, aseguró Kate, quien se encontraba en la conferencia de NALIP en Los Ángeles. “Mientras gane la pelea, todo está muy bien”, concretó la protagonista de Muchachitas antes de enviar un saludo al programa matutino de Univision.

El nuevo romance entre el campeón mexicano y la modelo venezolana ha causado un revuelo en las redes. La pareja confirmó su relación desde la semana pasada, cuando Shannon habló frente a las cámaras de El Gordo y la Flaca sobre su noviazgo con Saúl. La pareja se conoció por medio de “un amigo en común” y, según lo contó la propia modelo, “como toda relación, vamos a ver qué pasa. Yo estoy feliz, me siento feliz. Lo que he conocido de él me fascina”.