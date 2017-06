Meghan Markle y sus inseparables ‘chicos’ adoptados: Guy y Bogart

Meghan Markle no sólo es la afortunada dueña del corazón del príncipe Harry, sino que también es una chica bondadosa. La actriz de 35 años divide su agenda entre sus grabaciones en el set de Suits, tiempo de calidad con sus amigos y familiares, escapadas relámpago con su novio y claro, deliciosas tardes en casa con sus adorables perros Guy y Bogart.

VER GALERÍA Meghan Markle vive en Toronto con sus mascotas: dos adorables perros llamados Guy y Bogart. Foto: Getty Images

Jamás en su vida había tenido perros, hasta que un buen día decidió adoptarlos. Sus mascotas son una de sus más grandes adoraciones; son sus fieles compañeros, los ‘reyes’ de su casa en Toronto. Para Meghan no es importante si son de raza o si vienen de una camada con pedigrí; para ella lo más importante es cuidar de ellos.

VER GALERÍA Guy y Bogart son protagonistas del Instagram de Meghan. Foto: Instagram Meghan Markle

¿Cómo llegaron a su vida? De una forma bastante curiosa... Markle contó a la revista canadiense BestHealth que adoptó a Bogart, un simpático Pastor Ovejero cruza con Labrador, gracias a Ellen DeGeneres.

VER GALERÍA Los perritos son su más grande adoración. Foto: Instagram Meghan Markle

“(Bogart) Es mi primer perro en la vida. No crecí con perros. Estaba en Los Ángeles y fui a un refugio de animales y lo habían llevado a él y a su hermano. Los encontraron en un callejón en la calle Downey; tenían sólo cinco semanas de nacidos. Lo vi y me quedé ahí sentada con él. De pronto Ellen DeGeneres y Portia de Rossi entraron”.

VER GALERÍA Meghan disfruta pasar mucho tiempo con sus mascotas. Foto: Instagram Meghan Markle

“Para empezar, a ella no la conozco, pero me volteó a ver y me dijo: ‘¿Ese es tu perro? Y le respondí que no y me dijo: ‘Tienes que llevarte a ese perro”. Le dije que aún lo estaba decidiendo y me insistió: ‘¡Rescátalo’. Es como si Oprah te dijera que hacer…”. Meghan dijo que Ellen siguió insistiendo para que se lo llevara a casa y al final la convenció: “Lo traje a casa porque Ellen me dijo que lo hiciera”.

VER GALERÍA ¡Hora del baño! Foto: Instagram Meghan Markle

Hace poco más de un año, Meghan optó por dar a Bogart un compañero de juegos. “(Guy) fue recogido en Kentucky, lo encontraron en las praderas. Yo estaba esperándolo en Milton, Ontario y en eso llegó su papeleo. Ahí se referían a él como ‘The little guy’ (‘El chico pequeño’)”. En cuanto vio al perro, la actriz lo llamó por varios nombres, pero no hacía caso, hasta que se le ocurrió llamarlo como todos lo hacían ‘Little guy’: “Así que desde ese momento le dije ‘tu nombre será Guy’. Ahora tengo a Bogart y Guy. Guy es un Beagle y pesa 17 libras, tiene entre cuatro y cinco años de edad, según su dentadura”.

VER GALERÍA La reina Isabel también adora a sus mascotas. Desde jovencita, tenía una fijación con la raza corgi. Foto: Getty Images

Además de Meghan, Harry tiene otra mujer especial que adora los perros: su abuela, la reina Isabel II. A lo largo de sus 64 años de reinado, la monarca ha tenido más de 30 corgis.