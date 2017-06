Tener un abdomen así de plano y perfecto no es tarea sencilla; requiere de una gran disciplina y fuerza de voluntad. A sus 47 años, Jennifer Lopez es una de las celebridades con uno de los mejores físicos. Hace un par de días, la 'Diva del Bronx' publicó una fotografía en la que presume sus 'abs' bien marcadas. Sin embargo, algunos usuarios notaron algo extraño en la imagen y empezaron a especular que la cantante habría recurrido a algún retoque digital.

VER GALERÍA Esta fue la fotografía que causó impacto en las redes. Foto: Instagram Jennifer Lopez

La intérprete de Dance Again notó que estaba en boca de todos y usó su cuenta de Instagram para hacer una aclaración. La mancha que se apreciaba en la foto era del espejo y no del Photoshop: "Ay Dios mío, es una mancha en el espejo... No es Photoshop", y utilizó las etiquetas "Dios bendice a los odiosos", "rata de gimnasio", "deberías intentarlo" y "ojalá existiera Photoshop para los odiosos".

VER GALERÍA La cantante lleva una dieta muy balanceada. Foto: Getty Images

Conocida como una de las más disciplinadas, Jennifer lleva una alimentación bien balanceada y una ardua rutina de ejercicios. Fuera de su dieta quedan: los azúcares refinados, los alimentos procesados, la cafeína, el tabaco y el alcohol. Lo único procesado que Jennifer consume es su proteína en polvo, con la cual hace un batido con el que arranca el día. En 2014 reveló a People la receta de su milagrosa malteada, la cual está cargada con los nutrientes necesarios para estar llena de energía todos los días.

VER GALERÍA Combina su alimentación con rutinas de baile. Foto: Getty Images

El batido consiste en un puñado de espinacas, un plátano frío o congelado, una taza de leche de arroz, dos cucharadas de almendras o mantequilla de semilla de girasol y una cucharada de proteína en polvo.

La cantante reveló a UsWeekly que en el almuerzo consume una pieza de salmón acompañada de una gran porción de ensalada de verduras como brócoli, pimientos, calabaza y un poco de vinagreta. Suele variar el almuerzo con col rizada con queso y semillas de calabaza medio tostadas.

VER GALERÍA La cantante adora ejercitarse. Foto: Instagram Jennifer Lopez

Por la tarde, disfruta de una buena porción de proteína como el cerdo y el pollo, los cuales consume al estilo puertorriqueño. En entrevista con Hello! reveló que complementa esos platillos con una buena ración de verduras y vegetales. “Me llenan y me mantienen saciada más tiempo. Además, son un gran combustible muscular". Cuando sale a comer a restaurantes, prefiere las opciones más saludables o las que van más de acuerdo a su estilo de vida, como pescado asado con verduras.

VER GALERÍA ¡Es pura energía! Foto: Getty Images

Pero no siempre es así de estricta, también se da sus gustos. Cuando hay celebraciones como Acción de Gracias, disfruta del pavo, el relleno y otras exquisitos platillos de la temporada. “Es una persona muy balanceada, así que no se perderá Thanksgiving o cualquier celebración con sus hijos. Por eso el ejercicio es muy importante para ella, de esa forma no necesita recurrir a dietas extremas”, contó a People su entrenadora personal Tracy Anderson.